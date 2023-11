Gmunden macht Öffis attraktiver

Tagestickets zum halben Preis und Tram-Freifahrten an Advent-Samstagen

Kli­ma­freund­li­ches Fah­ren mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln soll nicht nur emp­foh­len, son­dern auch preis­lich attrak­tiv gemacht wer­den. Daher stellt der Kli­ma-Aus­schuss der Stadt­ge­mein­de Gmun­den 1000 Tages­ti­ckets für den öffent­li­chen Stadt­ver­kehr zum hal­ben Preis zur Verfügung.

In der Bür­ger­ser­vice­stel­le kann man bis zu zwei Tages­kar­ten um den hal­ben Preis, also je 2,50 Euro, erwer­ben. Die­se müs­sen bei der ers­ten Fahrt des Tages beim Fahr­kar­ten­ent­wer­ter in der Traun­see­tram bzw. durch Bus­len­ker oder ‑len­ke­rin ent­wer­tet wer­den. Die­se Tickets gel­ten für alle City­bus­se und die Stadt­ge­biet-Zone der Traun­see­tram zwi­schen Gmun­den-Haupt­bahn­hof und Bahn­hof Engelhof.

Dar­über hin­aus unter­stützt die Stadt­ge­mein­de das Öffi-Fah­ren bei den vor­weih­nacht­li­chen Ein­käu­fen: An allen Sams­ta­gen im Advent kann man im gesam­ten Stadt­ge­biet kos­ten­los mit der Traun­see­tram fahren.

„Die För­de­rung dient dazu, die öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel im All­tag schmack­haft zu machen“, sagt die Vor­sit­zen­de des Kli­ma-Aus­schus­ses, Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Feicht­in­ger. Die Akti­on sol­le im wahrs­ten Sinn des Wor­tes ein „Ein­stieg“ in die Öffis sein, um sie nicht nur zu den Gra­tis-Sams­tag­fahr­ten im Advent, son­dern auch im All­tag zu nutzen.