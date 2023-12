Holzhütte in Vollbrand

Am Don­ners­tag stand eine Holz­hüt­te in Eben­see in Flam­men. Alle vier Eben­seer Feu­er­weh­ren wur­den alar­miert. Von Wei­tem war eine beträcht­li­che Rauch­säu­le sichtbar.

“Den erst­ein­tref­fen­den Ein­satz­kräf­ten stell­te sich fol­gen­de Lage dar: eine Holz­hüt­te sowie ihr unmit­tel­ba­res Umfeld stan­den in Flam­men, wobei das Feu­er bereits auf eine im Nah­be­reich ste­hen­de Hüt­te über­griff. Umge­hend wur­de das Feu­er unter Ver­wen­dung von schwe­rem Atem­schutz mit meh­re­ren C‑Rohren bekämpft. Die Was­ser­ver­sor­gung erfolg­te über einen nahe­ge­le­ge­nen Hydran­ten. Zur geziel­ten Brand­be­kämp­fung wur­den die Holz­ver­klei­dun­gen ent­fernt, um mög­li­che Glut­nes­ter dahin­ter zu löschen. Zudem wur­den sämt­li­che Berei­che mit­hil­fe einer Wär­me­bild­ka­me­ra auf ver­bor­ge­ne Glut­nes­ter über­prüft”, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le: FF Roith