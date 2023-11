Hund biss Kleinkind in die Hand

In Gmun­den wur­de ein Klein­kind von einem Hund in die Hand gebis­sen. Der Bub hat­te sei­ne Hand durch ein Git­ter geschoben.

Am 02. Novem­ber 2023 gegen 13:15 Uhr griff ein ein­jäh­ri­ger Bub aus dem Bezirk Gmun­den bei einer Hal­le in Gmun­den durch ein Laden­git­ter. Eine Hun­de­be­sit­ze­rin im Alter von 61 Jah­ren aus dem Bezirk Gmun­den war zu die­sem Zeit­punkt in die­ser Hal­le und führ­te Arbei­ten durch, wobei sie ihren Hund mit­hat­te. Als das Klein­kind sei­ne Hand durch das Git­ter schob, schnapp­te der Hund zu und ver­letz­te den Buben im Hand­be­reich leicht. Er wur­de von der Ret­tung erst­ver­sorgt und ins Kran­ken­haus gebracht und konn­te dies nach ambu­lan­ter Behand­lung wie­der ver­las­sen, so die Polizei.