Im Sekundenschlaf von Fahrbahn abgekommen.

In Stein­bach am Atter­see ist am Don­ners­tag eine Auto­len­ke­rin wegen eines Sekun­den­schlafs von der Fahr­bahn abge­kom­men und gegen eine Leit­schie­ne geprallt.

Die 35-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr mit ihrem PKW am 23. Novem­ber 2023 gegen 06:20 Uhr auf der B153 Wei­ßen­ba­cher Stra­ße von Wei­ßen­bach am Atter­see kom­mend Rich­tung Bad Ischl.

Dabei kam die Frau im Gemein­de­ge­biet von Stein­bach am Atter­see auf Höhe Stra­ßen­ki­lo­me­ter 6,0 auf­grund eines Sekun­den­schla­fes von der Fahr­bahn ab und prall­te mit ihrem Wagen gegen eine Leitschiene.

Ein vor­bei­kom­men­der Auto­len­ker bemerk­te den Unfall­wa­gen und ver­stän­dig­te sofort die Ret­tungs­kräf­te. Die 35-Jäh­ri­ge wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht, so die Polizei.