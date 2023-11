Inklusion ausgeschlossen

Die Gale­rie der Gmund­ner Lebens­hil­fe, Tache­les genannt, ist mit Jah­res­en­de Geschich­te. Der fei­ne, klei­ne Schau- und Arbeits­raum am Rinn­holz­platz – zuletzt je zur Hälf­te von der Lebens­hil­fe und vom Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut getra­gen und bespielt – wird 2024 nur noch vom Kunst­fo­rum geführt wer­den. Die Lebens­hil­fe wird sich mit drei Aus­stel­lun­gen ein­mie­ten. Die ers­te zeigt Out­si­der-Kunst aus Estland.

Kei­ne gro­ße Ver­än­de­rung, könn­te man meinen.

Ich will Tache­les reden. Dass die Künst­le­rIn­nen der Lebens­hil­fe nicht mehr regel­mä­ßig am Rinn­holz­platz prä­sent sind, ist ein Rie­sen-Ver­lust. Sie sind damit von der Inklu­si­on, von der viel stra­pa­zie­ren „Nor­ma­li­tät“ ausgeschlossen.

Blei­ben wir beim Begriff. In pro­gram­ma­ti­schen Schrif­ten und Sonn­tags­re­den hat „Inklu­si­on“ die lan­ge gebräuch­li­che „Inte­gra­ti­on“ abge­löst. Das ist groß­ar­tig, zumin­dest in der Theo­rie. Wäh­rend Inte­gra­ti­on dar­auf abzielt, dass Anders­ar­ti­ge so weit wie mög­lich Spra­che, Sit­ten, Wer­te und Aus­se­hen der (neu­en) Umge­bung über­neh­men und dort spä­ter gar nicht mehr auf­fal­len, wie es so oft heißt, geschieht bei der Inklu­si­on etwas sub­stan­zi­ell ande­res. In die Umge­bung „Ein­ge­schlos­se­ne“ wer­den in ihrer Anders­ar­tig­keit voll respek­tiert, sie können/dürfen sie bei­be­hal­ten und leben. So zu sein, also etwa Autis­mus oder Tri­so­mie zu haben, gehört zur Band­brei­te des nor­ma­len sozia­len Lebens. Damit hat sich, und das hal­te ich für eine gro­ße Errun­gen­schaft, nicht der Anders­ar­ti­ge ange­passt und geän­dert, son­dern das Sys­tem – hin zu mehr Tole­ranz und Mitmenschlichkeit.

Am Rinn­holz­platz und in der Innen­stadt war es nor­mal, dass die Künst­le­rin­nen der Lebens­hil­fe-Kunst­werk­statt in der Aus­la­ge mal­ten, einen in der Gale­rie über die Schul­ter schau­en lie­ßen, Aus­kunft gaben, mit einem plau­der­ten, im Café-Gast­gar­ten beim Salz­trä­ger­brun­nen am Neben­tisch saßen, etwas ein­kau­fen gin­gen, und damit zeig­ten, dass sie hier als Kunst­schaf­fen­de arbei­te­ten und dazugehörten.

Dass die­se Zei­ten vor­bei sind, ist auch ein Rück­schlag für die Art Brut und unser Ver­ständ­nis für die Außen­sei­ter-Kunst, für außer­kul­tu­rel­le Kunst, wie es deren berühm­ter Men­tor Jean Dubuf­fet nannte.

Ich möch­te die Lebens­hil­fe ermun­tern. Sie hat gro­ße Ver­diens­te bei der För­de­rung begab­ter Art Brut-Künst­le­rIn­nen erwor­ben. Sie tut es auch wei­ter­hin, mit künst­le­ri­scher Betreu­ung, aber bloß in der Malwerkstatt.

Nahe am Level der welt­be­kann­ten Gug­gin­ger Künst­ler hat Fer­di­nand Rei­sen­bich­ler, der pen­sio­nier­te Lei­ter der Kunst­werk­statt, vie­le Jah­re gezeigt, wie Inklu­si­on gelin­gen kann: in der Ate­lier-Gale­rie Tache­les, in Koope­ra­ti­ons­pro­jek­ten mit nicht behin­der­ten zeit­ge­nös­si­schen Künst­le­rIn­nen („Sequen­zen“), bei 70 Aus­stel­lun­gen oder beim Zei­chen­fes­ti­val Big Draw, an dem er sogar die Lauf­kund­schaft beteiligte.

Mir ist klar, dass kaum jemand in Rei­sen­bich­lers Fuß­stap­fen tre­ten kann. Aber es gäbe genug ande­re Inklu­si­ons­ideen und ‑mög­lich­kei­ten für die Künst­le­rIn­nen. Ich gebe die Hoff­nung nicht auf, dass die Lebens­hil­fe doch wie­der so etwas probiert.

Josef Aigner

4813 Alt­müns­ter