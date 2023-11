Ischler Wirt empört mit “Schweinefleisch-Sager”

Ein Satz auf der Tafel eines Isch­ler Lokals, sorg­te am Don­ners­tag für gro­ße Auf­re­gung. Der Wirt ent­fern­te dar­auf­hin den Islam-feind­li­chen Spruch und ent­schul­dig­te sich öffentlich.

„Men­schen, die Schwei­ne­fleisch essen, nei­gen sta­tis­tisch gese­hen weni­ger häu­fig dazu, sich und ande­re in die Luft zu spren­gen.“ Die­se Zei­len prang­ten ges­tern auf einer Tafel vor einem Isch­ler Lokal. Der ver­meint­lich sati­ri­sche Spruch kam nicht so gut an, wie offen­bar erwar­tet. Die Wogen in den sozia­len Netz­wer­ken gin­gen hoch.

Entschuldigung folgte prompt!

Das ist eine öffent­li­che Entschuldigug!

Ich, Mar­cus Hof­bau­er, Wirt im k.u.k. Hof­beisl, habe einen Spruch aus dem Inter­net genom­men und öffent­lich auf unse­re Tafel vor unse­rem Lokal geschrie­ben. Es han­delt sich zwar um Sati­re, lei­der kann der Spruch aber als feind­lich gegen­über Reli­go­nen ange­se­hen wer­den, was mir nach­träg­lich klar gewor­den ist. Ich ent­schul­di­ge mich hier­mit öffentlich! ES WAR NIE­MALS MEI­NE ABSICHT , IRGEND­JE­MAND ZU DIF­FA­MIE­REN ODER ZU VERLETZTEN !

Wer mich und unser Lokal kennt, weiß, dass wir für alle Haut­far­ben, Geschlech­ter, Reli­gio­nen und gene­rell für alle Men­schen da sind! Wir sind stolz auf unse­re Mit­bür­ger aller Glau­bens­rich­tun­gen und beschäf­ti­gen u.a. auch Men­schen mus­li­mi­schen Glau­bens bei uns! Sie sind tol­le Mit­ge­stal­tet unse­rer Gesell­schaft und eben­so tol­le Mitarbeiter!

ES GIBT KEI­NEN GRUND , ISLA­MO­PHO­BIE ZU LEBEN , ZU VER­BREI­TEN ODER AUCH NUR ZU ZEIGEN !

Ich distan­zie­re mich aus­drück­lich davon und ersu­che noch ein­mal, mir die­sen Feh­ler zu verzeihen!

Gera­de in so sen­si­blen Zei­ten wie den gegen­wär­ti­gen, hat — auch nur der Anflug von Ras­sis­mus oder Res­sen­ti­ments gegen­über Anders­den­ken­den und ‑gläu­bi­gen — KEI­NER­LEI BERECHTIGUNG !