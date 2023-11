Junger PKW-Lenker rammte Polizeiauto

Ein jun­ger Auto­fah­rer ist Frei­tag­abend beim Ver­such vor der Poli­zei zu flüch­ten, mit 150 km/h durch das Orts­ge­biet von Bad Goi­sern gerast. Die Irr­fahrt des 18-Jäh­ri­gen mit bis zu 180 km/h fand erst mit einer Stra­ßen­sper­re ein Ende. Dabei ramm­te der Flüch­ti­ge noch ein Polizeiauto.

In der Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl lang­te am 3. Novem­ber 2023 gegen 18:30 Uhr tele­fo­nisch eine anony­me Anzei­ge hin­sicht­lich eines ver­meint­li­chen Alko­len­kers auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße ein. Eine Strei­fe begab sich dar­auf­hin unver­züg­lich zum ange­ge­be­nen Stra­ßen­ab­schnitt. Kur­ze Zeit spä­ter konn­te der ver­meint­li­che Alko­len­ker von den Poli­zis­ten auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße wahr­ge­nom­men wer­den, und die Nach­fahrt Rich­tung Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see wur­de aufgenommen.

Flucht mit 180 km/h bei Starkregen

Beim Ver­such das Fahr­zeug anzu­hal­ten, miss­ach­te­te der 18-jäh­ri­ge Len­ker aus dem Bezirk Gmun­den meh­re­re Anhal­te­zei­chen und erhöh­te die Geschwin­dig­keit schlag­ar­tig. Bei der Nach­fahrt konn­ten trotz star­ken Regen­falls und schlech­ter Sicht Geschwin­dig­kei­ten von bis zu 180 km/h fest­ge­stellt wer­den. Zudem setz­te der 18-Jäh­ri­ge äußerst gefähr­li­che und ris­kan­te Über­hol­ma­nö­ver, wobei Kol­li­sio­nen nur durch auf­merk­sa­me Fahr­zeug­len­ker im Gegen­ver­kehr ver­hin­dert wer­den konnten.

Poli­zei errich­te­te Straßensperre

Auf­grund die­ser Tat­sa­che wur­den wei­te­re Strei­fen hin­zu­ge­zo­gen und im Orts­ge­biet von Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see eine Stra­ßen­sper­re ein­ge­rich­tet. Trotz star­ken Ver­kehrs­auf­kom­mens stell­ten die Beam­ten im Orts­ge­biet von Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see Geschwin­dig­kei­ten von bis zu 150km/h fest.

Nach­dem der jun­ge Len­ker auf­grund der Ver­kehrs­la­ge im Orts­ge­biet zur Ver­rin­ge­rung der Geschwin­dig­keit gezwun­gen wur­de, gelang es der nach­fah­ren­den Strei­fe sich vor das Fahr­zeug zu set­zen und die­ses anzuhalten.

Len­ker ramm­te Polizeiauto

Bei dem Ver­such, aus die­ser Situa­ti­on zu flüch­ten, ramm­te der Len­ker vor­sätz­lich den Strei­fen­wa­gen. Die Poli­zis­ten konn­ten recht­zei­tig den Strei­fen­wa­gen ver­las­sen und den 18-Jäh­ri­gen an Ort und Stel­le fest­neh­men. Ver­letzt wur­de bei dem Vor­fall glück­li­cher­wei­se nie­mand, so die Polizei.