Kandidatur fixiert: Johann Kalleitner tritt bei der BGM-Wahl in Weißenkirchen i. A. an

Nach reif­li­cher Über­le­gung steht es jetzt fest: Johann Kal­leit­ner tritt für die FPÖ bei der Bür­ger­meis­ter­wahl am 14. Jän­ner 2024 in Wei­ßen­kir­chen an. Ein ent­spre­chen­der Wahl­vor­schlag wur­de am 27. Novem­ber beim Gemein­de­amt eingereicht.

Für den 52-jäh­ri­gen aus der Ort­schaft Trucht­lin­gen ist die Kom­mu­nal­po­li­tik bei wei­tem kein Neu­land. Sein Enga­ge­ment in der Gemein­de begann als Ersatz­ge­mein­de­rat schon im Jahr 2003.

2009 folg­te dann der Ein­zug in den Gemein­de­rat und die Wahl zum Frak­ti­ons­ob­mann. Seit der Gemein­de­rats­wahl 2015 ist Kal­leit­ner auch im Gemein­de­vor­stand der Gemein­de Wei­ßen­kir­chen im Atter­gau vertreten.

Erfolg­reich ver­lief auch die Bür­ger­meis­ter- und Gemein­de­rats­wahl im Jahr 2021 – hier erziel­te Kal­leit­ner bei sei­ner ers­ten Kan­di­da­tur als Bür­ger­meis­ter 32,66 Pro­zent gegen den amtie­ren­den Lang­zeit-Bür­ger­meis­ter Josef Mein­hart. Zudem gab es einen Zuge­winn bei den Gemein­de­rats­man­da­ten von drei auf vier FP-Ver­tre­ter im Gemeinderat.

„Als gestan­de­ner Wei­ßen­kirch­ner tre­te ich an, um als Bür­ger­meis­ter mehr Ver­ant­wor­tung für unse­re Gemein­de Wei­ßen­kir­chen und deren Bür­ger zu über­neh­men. Gro­ße Wahl­ver­spre­chen, um damit auf Wäh­ler­fang zu gehen aber dann womög­lich nie in die Umset­zung kom­men, wird es von mir nicht geben.

Wir sind eine Gemein­de in einer über­schau­ba­ren Grö­ße, die mit ihren finan­zi­el­len Mit­teln gut haus­hal­ten muss. Des­halb gilt es bei Inves­ti­tio­nen und Pro­jek­ten mit Bedacht vor­zu­ge­hen. Vor­ran­gig sind die Haus­auf­ga­ben in den Berei­chen Infra­struk­tur, Schul- und Kin­der­gar­ten­be­trieb sowie

Was­ser­ver­sor­gung zu erle­di­gen, dem Bedarf anzu­pas­sen und deren Erhal­tung zu gewähr­leis­ten“, so Kalleitner.

Auf die Fra­ge nach dem Amts­ver­ständ­nis meint Kal­leit­ner: „Ich sehe das Bür­ger­meis­ter­amt nicht als eine „One-Man-Show“, die meis­ten Ent­schei­dun­gen wer­den gemein­sam in den ver­schie­de­nen Gre­mi­en und im Gemein­de­rat gefasst. Hier haben wir frak­ti­ons­un­ab­hän­gig ein gutes Mit­ein­an­der und einen respekt­vol­len Umgang. Dies gilt auch bei den Mit­ar­bei­tern im Gemein­de­be­trieb. Die Ver­ant­wor­tung für den Gesamt­be­trieb einer Gemein­de liegt natür­lich beim Bür­ger­meis­ter. Des­halb ist für die­ses Amt eine gewis­se Erfah­rung mit­zu­brin­gen und ein gutes Gespür für die Bedürf­nis­se der Bür­ger unumgänglich.

Die Leu­te brau­chen kei­nen Ober­leh­rer, der ihnen tag­täg­lich das Leben erklärt und was sie tun haben. Sie brau­chen jeman­den, der ihre Anlie­gen ernst nimmt und bei Pro­ble­men unkom­pli­ziert und unbü­ro­kra­tisch Lösun­gen herbeiführt.“

Ich ste­he für eine ehr­li­che und direk­te Kom­mu­ni­ka­ti­on auf Augen­hö­he und bevor­zu­ge bei allen Ent­schei­dun­gen immer jene Lösung, die der Pra­xis und dem gesun­den Haus­ver­stand am nächs­ten ist. So ken­nen mich die Leu­te in Wei­ßen­kir­chen und wis­sen das auch zu schätzen.“

Was anpa­cken heißt, weiß Kal­leit­ner sehr genau. Als gelern­ter Schlos­ser bewirt­schaf­tet der zwei­fa­che Vater mit sei­ner Frau Moni­ka auch noch einen Milchviehbetrieb.