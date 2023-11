Kantersieg der Sharks1 gegen UHT Dukes Graz mit 9:0

Zum Jubel­tag für die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks1 Gmun­den wur­de das Meis­ter­schafts­spiel in der ÖEL (österr. Eis­ho­ckey­li­ga) am Sams­tag 18.11.2023 in der Eis­hal­le Gmun­den. Bei einer super Zuschau­er­ku­lis­se sieg­ten die Gmund­ner Haie gegen den UHT DUKES Graz mit einem Kan­ter­sieg von 9:0 Toren.

Von der ers­ten Sekun­de an war der Sie­ges­wil­le der Sharks klar ersicht­lich. Rol­len­de Angrif­fe mit schön her­aus­ge­spiel­ten Tor­chan­cen waren bis zur 18. Spiel­mi­nu­te unbe­lohnt. Im Power Play war es aber dann soweit. Mau­ri­us Win­kel­mann zu Bas­ti­an Szie­ber, Wei­ter­ga­be der Hart­gum­mi­schei­be an Albin Schus­ter und es stand 1:0 für Gmun­den. Auch das 2:0 in Minu­te 19:08 war ein per­fek­tes Power Play Tor durch Bas­ti­an Szie­ber nach Zuspiel von Adri­an Rosen­ber­ger und Jonas Kail. Dann ging es ab in die ver­dien­te Drittelpause.

Spiel­ab­schnit zwei wur­de eben­falls mit Power Play begon­nen. Auch die­ses Über­zahl­spiel fand 29 Sekun­den nach Anpfiff durch Lau­rens Ober (Assist Bas­ti Szie­ber, Patrick Gaf­fal) den Abschluss zum 3:0. Die Hal­le koch­te, das Publi­kum war aus dem Häus­chen. Nur eine hal­be Minu­te spä­ter war Felix May­er (Mau­ri­us Win­kel­mann, Mario Pich­ler) mit dem 4:0 erfolg­reich. Die Gmund­ner hat­ten zu die­sem Zeit­punkt das Spiel voll in der Hand, Angriff um Angriff führ­te in der 26. Spiel­mi­nu­te zum 5:0 durch Albin Schus­ter nach Assist von Patrick Gaf­fal. Nur drei Minu­ten spä­ter Patrick Gaf­fal zu Jonas Kail, der ver­län­gert auf Bas­ti Szie­ber und es klin­gel­te zum 6:0 im Kas­ten der Gäs­te. In der 39. Spiel­mi­nu­te knall­te Patrick Gaf­fal selbst den Puck nach Zuspiel von Jonas Kail und Mar­kus Krotsch zum 7:0 ins Tor der Gra­zer. Dies war auch der Pau­sen­stand nach 40 Minu­ten Spielzeit.

Das letz­te Drit­tel war erst 57 Sekun­den alt, Jonas Kail spiel­te den Puck zu Adri­an Rosen­ber­ger, der sieht Lau­rens Ober frei ste­hen, bekommt auch den Puck und netzt eis­kalt zum 8:0 ein. Den Schluss­punkt zum 9:0 setz­te dann Eric Hru­by nach Assist von Alwin Schus­ter. Die Eis­ho­ckey­fans auf der Tri­bü­ne san­gen „Oh wie ist das schön und so ein Tag so wun­der­schön wie heu­te“ und stan­den alle applau­die­rend bis zum Schluss­pfiff auf den Rän­gen. Am Sieg maß­geb­lich betei­ligt war der Tor­hü­ter der Sharks Luka Grac­nar, der 38 Tor­schüs­se erfolg­reich abwehr­te und so das ers­te shoot out die­ser Sai­son fei­ern durfte.

Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner: „Für mei­ne Mann­schaft war die­ser Sieg enorm wich­tig, aber kein Grund über­heb­lich zu wer­den. In die­ser Liga kann (aus­ser Kap­fen­berg) jede Mann­schaft jeden besie­gen. Die Dukes hat­ten heu­te kaum etwas ent­ge­gen zu set­zen und so konn­ten die Sharks ihr Kön­nen rich­tig aus­spie­len. Natür­lich gra­tu­lie­re ich zu die­sem Sieg und bin auch stolz bei die­sen Jungs Trai­ner zu sein. Aber die Sai­son ist noch jung und das Sai­son­ziel in das Play off zu kom­men in Sicht­wei­te. Mit voll­stän­di­gem Kader wie heu­te sind auch die Hoff­nun­gen dafür gerechtfertigt!“

Am 25.11.2023 geht es für die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den nach Graz zum ATSE Graz und am Sams­tag 2.12.2023 emp­fan­gen die Sharks den auf Platz 3 der Tabel­le lie­gen­den WEV Wien. Spiel­be­ginn wei gewohnt 18:15 Uhr. Die Sharks freu­en sich auf ihre treu­en Eishockeyfans!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress