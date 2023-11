Karambolage mit sieben Autos auf Westautobahn bei Vorchdorf

Sie­ben PKW waren Frei­tag­abend in eine Karam­bo­la­ge auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg bei Vorch­dorf ver­wi­ckelt. Vier Per­so­nen wur­den leicht verletzt.

Der Unfall pas­sier­te am frü­hen Frei­tag­abend auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg. Ers­te Mel­dun­gen gab es über einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ten Per­so­nen bei Laa­kir­chen. Die zwei alar­mier­ten Feu­er­weh­ren fan­den jedoch im genann­ten Bereich kei­nen Unfall vor, zwi­schen­zeit­lich stell­te sich her­aus, dass der Unfall etwa neun Kilo­me­ter zuvor in Vorch­dorf pas­siert sein dürfte.

Dort waren sie­ben Fahr­zeu­ge in eine Karam­bo­la­ge ver­wi­ckelt. Vier Per­so­nen wur­den laut Ret­tungs­dienst dabei leicht ver­letzt und ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Eine drit­te — und in dem Abschnitt zustän­di­ge — Feu­er­wehr wur­de hier zu Auf­räum­ar­bei­ten alar­miert. Die Kräf­te unter­stütz­ten die Abschlepp­diens­te bei den Auf­räum­ar­bei­ten. Die A1 West­au­to­bahn war in Fahrt­rich­tung Salz­burg zwi­schen der Auto­bahn­auf­fahrt Vorch­dorf und der Auto­bahn­ab­fahrt Laa­kir­chen Ost für etwa zwei Stun­den gesperrt. Der Stau reich­te kurz­zei­tig fast bis zum Kno­ten Vor­al­pen­kreuz zurück.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber