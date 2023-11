Krippenstoana Bergteifön — Die Teufel sind los!

Sie kom­men vom Berg mit Feu­er und Lärm, beherr­schen das Tal – des Ber­ges Teu­fel mit sei­nen fins­te­ren Gesel­len wur­den losgelassen!

So könn­te man die Kram­pus Show in Ober­traun benen­nen. Dem Ruf des Teu­fels vom Ober­trau­ner Stein folg­ten vie­le aus der Fins­ter­nis: Gosau, Goi­sern, Hall­statt, Bad Ischl, — Stät­ten des Teu­fels, des­sen Ein­woh­ner geweckt wur­den, um nach Ober­traun zu kom­men und die dor­ti­gen „Krip­pen­stoana Berg­tei­fön“ beim fins­te­ren Trei­ben zu unter­stüt­zen. Aber die Gosin­ger „Dach­stein­fürs­ten“ brach­ten den Niko­laus mit, um das Gute im Men­schen zu zeigen.

Lan­ge Rede, kur­zer Sinn: die Kram­pus Show in Ober­traun, ein Tref­fen der Super­la­ti­ve, bes­tens orga­ni­siert, zog am Sams­tag den 18.11. weit über 500 Besu­cher an. Wor­te des Lobes auch vom Ver­an­stal­ter, der sich bei den Besu­chern und auch bei den über 140 Krampus/Perchten für den rei­bungs­lo­sen Ablauf bedan­ken kann.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer