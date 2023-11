Laakirchner Wasserversorgung durch Notstromaggregat gesichert

Mit dem Ankauf eines Not­strom­ag­gre­gats ist die Was­ser­ver­sor­gung in Laa­kir­chen im Fal­le eines groß­flä­chi­gen Strom­aus­falls für meh­re­re Tage gesi­chert. Das Gerät ist mobil und kann bei ver­schie­de­nen Pump­sta­tio­nen ein­ge­setzt werden.

Vier Trink­was­ser­brun­nen und drei Hoch­be­häl­ter ver­sor­gen ins­ge­samt rund 3.000 Laa­kirch­ner Haus­hal­te und Fir­men mit ca. 1.500 m³ Was­ser pro Tag. Bei einem län­ge­ren Strom­aus­fall wür­den die Pum­pen in den Brun­nen und Hoch­be­häl­ter nicht mehr funk­tio­nie­ren, sodass es zu Was­ser­eng­päs­sen kom­men würde.

„Die Auf­recht­erhal­tung der Was­ser­ver­sor­gung für die Bevöl­ke­rung hat im Not­fall obers­te Prio­ri­tät. Mit dem Ankauf des Not­strom­ag­gre­gats wur­de eine wich­ti­ge Inves­ti­ti­on in die Grund­ver­sor­gung getä­tigt“, erklärt Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feichtinger.

Das auf einem Anhän­ger mon­tier­te Aggre­gat ist mobil und kann im Ernst­fall an ver­schie­de­nen Pump­sta­tio­nen ein­ge­setzt wer­den. So ist die Was­ser­ver­sor­gung in den ver­schie­de­nen Stadt­tei­len für eini­ge Zeit gewährleistet.

„Mit einem Treib­stoff­tank von 250 Liter beträgt die Lauf­zeit bei einem Durch­schnitts­ver­brauch von ca. 8 Liter ca. 30 Stun­den. Zusätz­lich wur­de ein Reser­ve­tank mit 400 Liter Inhalt ange­kauft“, so Was­ser­meis­ter Chris­ti­an Würf­lin­ger, der mit sei­nem Team täg­lich die Was­ser­qua­li­tät über­prüft und sich für die rei­bungs­lo­se Ver­sor­gung ver­ant­wort­lich zeigt.

„Solan­ge täg­lich sau­be­res Trink­was­ser aus unse­ren Lei­tun­gen fließt, neh­men wir dies als selbst­ver­ständ­lich an. Im Not­fall wie auch im All­tag soll­ten wir jedoch sorg­sam mit dem Grund­nah­rungs­mit­tel umge­hen“, so Bau­hof­lei­ter Karl Kleemair.

Um einem unnö­ti­gen Was­ser­ver­brauch vor­zu­beu­gen und Kos­ten zu spa­ren, rät die Stadt­ge­mein­de der Bevöl­ke­rung, die Was­ser­uh­ren, die in den nächs­ten Jah­ren suk­zes­si­ve durch digi­ta­le Gerä­te ersetzt wer­den, in regel­mä­ßi­gen Abstän­den abzu­le­sen und zu kontrollieren.