Landjugend Altmünster — Christkindl für den guten Zweck

Die Land­ju­gend Alt­müns­ter betei­ligt sich am 25.11.2023 an der Akti­on „Christ­kindl aus der Schuh­schach­tel“ der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Landlerhilfe.

Die stets akti­ven Mit­glie­der der Land­ju­gend Alt­müns­ter sind bekannt, immer bei wohl­tä­ti­gen Aktio­nen mit­zu­wir­ken. So hat man sich heu­er ent­schlos­sen, sich an der Geschen­kak­ti­on der OÖ Land­ler­hil­fe zu beteiligen.

Am 25.11.2023 kön­nen von 10 bis 14 Uhr Geschen­ke, die bereits in Schach­teln ver­packt (Geschenk­pa­pier) sind, im ehem. Feu­er­wehr­de­pot (hin­ter dem Gemein­de­amt) in Alt­müns­ter abge­ge­ben werden.

In den Pake­ten kön­nen sich fol­gen­de Arti­kel als Geschenk befin­den: Schul­sa­chen, Toi­lett­ar­ti­kel, Süßig­kei­ten – län­ger halt­bar — Spiel­sa­chen, oder auch Beklei­dung. „Es wär super, wenn Beklei­dung nach Grö­ße, Alter und Geschlecht in den Packerl sor­tiert sind. Beklei­dung wird für Kin­der ab 3 Jah­ren benö­tigt.“ erklärt Sarah Rau­ber, Obfrau der Landjugend.

Bit­te kei­ne ver­derb­li­chen Lebens­mit­tel oder kaput­te Din­ge in die Pake­te ein­pa­cken, da die­se vor dem Trans­port und der Über­ga­be nicht mehr geöff­net werden!

Die gesam­mel­ten Pake­te wer­den dann nach Wels in ein Lager gebracht und wer­den noch vor Weih­nach­ten ver­teilt. Die­se gehen in die Kar­pa­ten, Rumä­ni­en, Sie­ben­bür­gen, wo spe­zi­ell Kin­der beschenkt wer­den. Wei­ters befin­den sich in die­sen Gebie­ten vie­le OÖ-Aus­sied­ler, die in ärms­ten Ver­hält­nis­sen leben.