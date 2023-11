Landjugend Altmünster zieht Bilanz-Von der Tradition zur Moderne

Am 17.11. fand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Land­ju­gend Alt­müns­ter im Berg­gast­hof „Urz’n“ statt. Zahl­rei­che Mit­glie­der befreun­de­ter Orts­grup­pen, z.B.: Eben­see, Vorch­dorf, Gschwandt, Roit­ham, Kirch­ham, folg­ten der Ein­la­dung und konn­ten als Gäs­te am Gmund­ner­berg begrüßt werden.

Wei­ters besuch­ten auch zahl­rei­che Ehren­gäs­te die Mit­glie­der­ver­samm­lung der beson­ders akti­ven Land­ju­gend. Anwe­send als Ehren­gäs­te waren BGM Mar­tin PEL­ZER, VBGM Bern­hard MOSER, NR Bet­ti­na ZOPF, GR Kers­tin HUF­NAGL, Orts­bäue­rin Ange­la SCHALL­MEI­NER und Orts­bau­er Franz SCHÖGL. Nach der Begrü­ßung durch LJ-Lei­te­rin Sarah RAU­BER und LJ-Lei­ter Jakob PREN­NER folg­te die beein­dru­cken­de Bil­der­schau des ver­gan­ge­nen Jahres.

Die LJ Alt­müns­ter mit 55 Mit­glie­dern, davon 11 im Vor­stand, hat sich bei ca. 200 Ver­an­stal­tun­gen und Akti­vi­tä­ten betei­ligt. Neben zahl­rei­chen Aus­zeich­nun­gen, wur­den auch zwei beson­de­res akti­ve Mit­glie­der, Ines LACHIN­GER und Flo­ri­an NUSS­BAU­ER der Land­ju­gend Alt­müns­ter mit einer Ehrung bedacht. Dem von Kas­sier Micha­el SCHREMPF vor­ge­tra­ge­nen und aus­ge­gli­che­nen Finanz­be­richt, folg­te die ein­stim­mi­ge Ent­las­tung des Vorstandes.

Nun galt es, den Vor­stand neu — Kas­sier Stv.: Katha­ri­na REI­TER und Agrar­re­fe­rent Maxi­mi­li­an PLANK — zu wäh­len, bzw. die bestehen­den Vor­stands­mit­glie­der zu bestä­ti­gen. Die­se Auf­ga­be über­nahm BGM Mar­tin PEL­ZER und ließ mit einem Zei­chen mit der Hand abstim­men. Alle Wahl­vor­schlä­ge wur­de ein­stim­mig ange­nom­men. Nun folg­te der Bericht des Bezirks­vor­stand; die­ser eben­falls in einer bun­ten Bil­der­schau vor­ge­tra­gen, wei­ters wur­den in die­sem Vor­trag auch die zukünf­ti­gen und viel­sei­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen im Bezirk Gmun­den, sowie im Land OÖ vorgestellt.

Das High­light des Jah­res war sicher­lich das Okto­ber­fest in Eben! Ein kur­zer Bericht von Sarah RAU­BER bestä­tig­te den Erfolg die­ser wich­ti­gen Ver­an­stal­tung: Stun­den, Wochen, Mona­te wur­den für die Pla­nung inves­tiert. So konn­te Sie auch den „Alten“ ehe­ma­li­ge Land­ju­gend — Vor­stands­mit­glie­dern dan­ken, die mit Rat und Tat zur Sei­te stan­den und aktiv mit­hal­fen. Sarah lobend: „Ich bin so Stolz auf Euch und allen Hel­fern, die zum guten Gelin­gen des Fes­ten beitrugen!“

Es fol­gen die Wor­te der Ehren­gäs­te des Abend, der mit einem Zitat von Mar­tin PEL­ZER been­det wur­de: „Die­ser Leis­tungs­be­richt moti­viert! Beein­dru­cken­de Leis­tun­gen der Jugend in Alt­müns­ter! Scha­de, dass ich nicht mehr bei der Land­ju­gend als Mit­glied dabei sein kann, aber ich bin sehr ger­ne zu Gast.“

Vor­stand der Land­ju­gend Altmünster:

Lei­te­rin: Sarah RAUBER

Lei­ter: Jakob PRENNER

Lei­te­rin Stv.: Alex­an­dra SPIEßBERGER

Lei­ter Stv.: Alex­an­der HÖLLER

Kas­sier: Micha­el SCHREMPF

Kas­sier Stv.: Katha­ri­na REITER

Schrift­füh­rer: Marie MÜHLEGGER

Schrift­füh­rer Stv.: Roma­na LEITNER

Lage­rist: Han­nes HÖLLER

Lage­rist Stv.: Alex­an­der HÖLLER

New­co­mer und Sport­re­fe­ren­tin: Mad­le­en REBHAN

Agrar­re­fe­rent: Maxi­mi­li­an PLANK