Leiche in Wolfgangsee gefunden

Bereits seit meh­re­ren Tagen such­te eine pri­va­te Such­mann­schaft mit einem High­tech-Sonar­ge­rät und einem Tauch­ro­bo­ter nach dem seit 18. August ver­miss­ten Stand Up Padd­ler im Wolf­gang­see. Am Sams­tag­nach­mit­tag konn­te eine Per­son in 62 Metern Tie­fe geor­tet wer­den und die Poli­zei wur­de verständigt.

Die Was­ser­ret­tung aus Salz­burg und Ober­ös­ter­reich wur­de zur Ber­gung der Per­son her­an­ge­zo­gen. Die Ber­gung wur­de von fünf spe­zi­ell aus­ge­bil­de­ten Tief­tau­chern der ÖWR Was­ser­ret­tung Ober­ös­ter­reich durch­ge­führt. Ein­satz­kräf­te der Salz­bur­ger Was­ser­ret­tung stell­ten die Ober­flä­chen­lo­gis­tik mit Boo­ten und Mann­schaft zur Ver­fü­gung. Unter­stüt­zung kam dabei auch vom der Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr St Wolf­gang mit einem Boot.

Gegen 21 Uhr war der Ein­satz abge­schlos­sen. Im Ein­satz stan­den 20 Ein­satz­kräf­te der Was­ser­ret­tung mit zwei Boo­ten und meh­re­ren Fahr­zeu­gen. Für die Iden­ti­fi­zie­rung des Leich­nams sind noch poli­zei­li­che Ermitt­lun­gen erfor­der­lich, berich­tet die Wasserrettung.

Quel­le: ÖWR / Polizei