Leistungsprüfung Branddienst der Freiwilligen Feuerwehr Roith

14 Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Roith stell­ten sich am Sams­tag, den 04.11.2023 nach mehr­wö­chi­ger Vor­be­rei­tung der Abnah­me des Brand­dienst­leis­tungs­ab­zei­chens in ver­schie­de­nen Stu­fen. Die Leis­tungs­prü­fung Brand­dienst ist ein Mit­tel zur Ver­tie­fung und Erhal­tung der Kennt­nis­se der Tätig­kei­ten in der Lösch-/Tank­lösch­grup­pe, um ein geord­ne­tes, siche­res und ziel­füh­ren­des Zusam­men­ar­bei­ten beim Lösch­ein­satz zu gewährleisten.

Bemer­kens­wert dabei ist, dass die Grup­pe-Gold mit den Kame­ra­den BI Lei­bet­se­der Andre­as, BI d.F. Scheibl Franz, BI d.F. Wie­sau­er Mat­thi­as, OBM d.F. Mühl­ba­cher Jakob, OLM Rie­de­rer Kath­rin, HFM Stad­ler Lukas & FM Heissl Lukas sich als ers­te Grup­pe des Bezir­kes Gmun­den der Prü­fung in der höchs­ten Stu­fe Gold gestellt und mit Erfolg bestan­den hat. Groß war die Freu­de, als die Leis­tungs­ab­zei­chen ver­schie­de­ner Stu­fen von Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Schien­dor­fer Ste­fan und dem Bewer­ter­team fei­er­lich über­reicht wurden.

Ein Fokus bei der Leis­tungs­prü­fung Brand­dienst wird dabei auf Gerä­te­kun­de, die Lage-Erkun­dung und Befehls­ge­bung sowie siche­res prak­ti­sches Arbei­ten gelegt. Das Ziel der Leis­tungs­prü­fung Brand­dienst ist unter ande­rem auch eine Qua­li­täts­kon­trol­le des Aus­bil­dungs­stan­des und soll der ein­zel­nen Feu­er­wehr selbst die Über­prü­fung des Aus­bil­dungs­er­fol­ges ermöglichen.

Bevor die Grup­pe den prak­ti­schen Ablauf durch­füh­ren kann, hat jeder Ein­zel­ne bei der Gerä­te­kun­de die Lage von zwei Gerä­ten im Fahr­zeug bei geschlos­se­nen Roll­lä­den zu zei­gen. Der Schwer­punkt des prak­ti­schen Teils der Leis­tungs­prü­fung liegt dar­in, dass der Grup­pen­kom­man­dant gemein­sam mit dem Mel­der die Lage erkun­det und aus den gewon­ne­nen Infor­ma­tio­nen einen Befehl an die Mann­schaft for­mu­liert. Die Funk­tio­nen in der Grup­pe haben dann ent­spre­chend des Befeh­les des Grup­pen­kom­man­dan­ten die Arbei­ten fach­lich rich­tig, sicher und in einem ent­spre­chen­den Zeit­fens­ter zu absol­vie­ren. Feh­ler, die die Sicher­heit oder den Ein­satz­er­folg gefähr­den, wer­den dabei schwe­rer bewer­tet als andere.

Die Her­aus­for­de­rung bei der Leis­tungs­prü­fung Brand­dienst ist es, dass bereits in der Stu­fe Bron­ze aus drei mög­li­chen Brand­sze­na­ri­en gezo­gen wird. Der Grup­pen­kom­man­dant und die Grup­pe erfährt so erst unmit­tel­bar vor Beginn, wel­ches Brand­sze­na­rio abge­ar­bei­tet wer­den muss.

Hecken­brand mit Aus­brei­tungs­ge­fahr auf ein Nachbarobjekt

Holzstapelbrand/Zimmerbrand

Flüs­sig­keits­brand

Bron­ze:

FM Scheck Paul jun.

FM Vogl Florian,

FM Dax­ner Walter

Sil­ber:

HBM Stein­kog­ler Andreas,

HBM d. F. Feicht­in­ger Markus,

OBM d. F. Mühl­ba­cher Jakob,

OFM Holz­in­ger Christian

HFM Stad­ler Lukas,

Gold:

BI Lei­bet­se­der Andreas,

BI d.F. Scheibl Franz,

BI d.F. Wie­sau­er Matthias,

OBM d.F. Mühl­ba­cher Jakob,

OLM Rie­de­rer Kathrin,

FM Heissl Lukas

Die Kame­ra­den der Frei­wii­li­gen Feu­er­wehr Roith gra­tu­lie­ren allen ange­tre­te­nen Kame­ra­den zu den erbrach­ten Leistungen!