Maschinenbrand in Scharnsteiner Unternehmen

In Scharn­stein hat es am Mitt­woch in einem Unter­neh­men gebrannt.

Die Feu­er­wehr wur­de durch die Brand­mel­de­an­la­ge alar­miert. Wie jetzt bekannt gewor­den ist, hat es am Mitt­woch in Scharn­stein in einem Unter­neh­men gebrannt. “Die Feu­er­wehr wur­de zu einem Brand­mel­de­alarm in einem metall­ver­ar­bei­ten­den Unter­neh­men alar­miert. Eine Maschi­ne geriet aus unbe­kann­ten Grün­den in Brand und lös­te einen Brand­mel­de­alarm aus. Rasch ein­grei­fen­den Mit­ar­bei­ten­den gelang es den Brand vor dem Ein­tref­fen der Feu­er­wehr zu löschen. Die Feu­er­wehr kon­trol­lier­te die Brand­stel­le und führ­te Belüf­tungs­maß­nah­men durch”, berich­tet die Feu­er­wehr Scharnstein.