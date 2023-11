Mit Hand in Hobelfräse gelangt

Schwer ver­letzt wur­de ein Mann Sams­tag­mit­tag ins Kran­ken­haus Vöck­la­bruck geflo­gen. Der Mann geriet mit sei­nen Fin­gern in eine Hobelfräse.

Ein 50-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung arbei­te­te gemein­sam mit einem Arbeits­kol­le­gen am 25. Novem­ber 2023 gegen 11:45 Uhr in einer Fir­ma im Bezirk Vöck­la­bruck und woll­te bei einer Maschi­ne eine Stö­rung behe­ben. Zu die­sem Zweck ent­nahm er eine Sockel­leis­te, die sich über eine zwei­te in der Hobel­ma­schi­ne gelegt hat­te und ver­such­te sie nach unten zu drü­cken. Dabei rutsch­te er ab und gelang mit sei­nen Fin­gern in die Hobel­frä­se, wodurch er sich schwe­re Ver­let­zun­gen zuzog. Nach der ärzt­li­chen Ver­sor­gung wur­de er mit dem Not­arztub­schrau­ber Mar­tin 3 ins Kran­ken­haus geflo­gen, so die Polizei.