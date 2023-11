Modernster Drucker Europas befindet sich in Vöcklabruck

Wer druckt eigent­lich die Fly­er, Pro­zent-Sti­cker und Info­schrei­ben der gro­ßen Han­dels­ket­ten, Ver­ei­ne und Behör­den in Öster­reich? Die Ant­wort: Ein Vöck­la­bru­cker Fami­li­en­un­ter­neh­men mit 200 Mitarbeitern.

Gut­schein- und Geburts­tags­schrei­ben von Kas­t­ner & Öhler, die Ö3-Wun­der­tü­te, ein Pro­jekt von Ö3 zusam­men mit Cari­tas und der öster­rei­chi­schen Post, oder die Wer­be­aus­sen­dun­gen von OTTO Öster­reich und Uni­ver­sal. Es gibt kaum jeman­den in Öster­reich, der nicht schon ein­mal ein Pro­dukt der VEN­DO Kom­mu­ni­ka­ti­ons- & Druck GmbH, ehe­mals kbprintcom.at, in den Hän­den gehal­ten hat.

Das Fami­li­en­un­ter­neh­men VENDO

Das 1910 gegrün­de­te Unter­neh­men, damals noch unter dem Namen Para­gon, hat sich im Lau­fe der Zeit zur größ­ten End­los-Dru­cke­rei Öster­reichs ent­wi­ckelt. Pro­duk­ti­ons­lei­ter Tho­mas Rig­ler klärt auf: „Beim End­los­druck wird das Papier über eine Rol­le in den Dru­cker geführt — die­se Tech­nik eig­net sich beson­ders gut für hohe Auf­la­gen. Sechs Off­set-Druck­ma­schi­nen und drei Digi­tal­druck­ma­schi­nen bedru­cken jähr­lich rund 350 Mio. Blatt Papier am heu­ti­gen Stand­ort in Vöcklabruck.“

Dar­un­ter das jähr­li­che Schrei­ben zum Mit­glieds­bei­trag des Alpen­ver­eins, die Visi­ten­kar­ten von Media­Markt und die per­so­na­li­sier­ten Aus­sendun­gen von dm dro­ge­rie markt oder Kas­t­ner & Öhler. Zusätz­lich betreut VEN­DO Kun­den wie TUI in den Berei­chen Logis­tik und web2­print-Lösun­gen. Auch kari­ta­ti­ve Aktio­nen, wie Gewinn­spie­le und Spen­den­auf­ru­fe vom Roten Kreuz sowie die Ö3-Wun­der­tü­te, gehö­ren zum Port­fo­lio des Unternehmens.

Mit­ten in Vöck­la­bruck: Die moderns­te Druck­ma­schi­ne Europas

Die größ­te Maschi­ne in der Vöck­la­bru­cker Pro­duk­ti­on ist ein Digi­tal­dru­cker von Canon mit 28 Metern Län­ge. „Die Canon Pro­Stream gilt als moderns­te Druck­ma­schi­ne Euro­pas und schafft 1.800 dop­pelt bedruck­te Sei­ten in der Minu­te. Im Ver­gleich: Man bräuch­te mehr als 90 Büro­dru­cker, um in der­sel­ben Zeit die glei­che Anzahl an Papier zu bedru­cken.“ so der Pro­duk­ti­ons­lei­ter. Vor 35 Jah­ren begann Tho­mas Rig­lers Rei­se im Unter­neh­men, damals noch in Wien. Um die neue Stel­le als Pro­duk­ti­ons­lei­ter zu über­neh­men, zog der Nie­der­ös­ter­rei­cher nach Vöck­la­bruck. Er ist geblie­ben und sieht mitt­ler­wei­le sei­ne Enke­lin in sei­ner Wahl­hei­mat aufwachsen.

Wird es Dru­cke­rei­en in Zukunft über­haupt noch geben?

„Die Ant­wort ist ein kla­res Ja! Unser Ziel ist es, die digi­ta­le und gedruck­te Welt zu ver­ei­nen. Man­che Drucks­or­ten, wie Geschäfts­post oder Kreditkartenabrechnungen,

haben durch den Schritt der Digi­ta­li­sie­rung einen gro­ßen Bei­trag zur Nut­zer­freund­lich­keit und zur Nach­hal­tig­keit geleis­tet. Gedruck­te Pro­duk­te jedoch bie­ten ein hap­ti­sches Erleb­nis und eine emo­tio­na­le Ver­bin­dung, die digi­ta­le Medi­en nicht nach­ah­men kön­nen.“ ist sich Mar­ke­ting­lei­ter Dani­el Blaha sicher.

Nach­hal­tig­keit in der Drucktechnik

In der Pro­duk­ti­on von VEN­DO wird gemein­sam mit Ver­trieb und Druck­tech­ni­kern stän­dig an inno­va­ti­ven und nach­hal­ti­gen Lösun­gen gear­bei­tet. Mit Visi­ten­kar­ten aus Gras­pa­pier und Doku­men­ten­hül­len aus Mais­stär­ke­pa­pier statt Plas­tik wird auf die stär­ker wer­den­de Nach­fra­ge nach qua­li­ta­ti­ven, aber nach­hal­ti­gen Printprodukten

geantwortet.

Foto­credit: Die Gip­fel­stür­mer / Sageder