Nachts im Museum-Ein erster Vorgeschmack auf die nächste Charity Veranstaltung

Nicht zum letz­ten Abend­mahl, son­dern zur nächs­ten Abend­ver­an­stal­tung laden der Gmund­ner Kunst­ver­ein und die Gmund­ner Ser­vice Clubs am Mitt­woch, dem 29. Novem­ber, ins K‑Hof Kam­mer­hof­mu­se­um Gmunden!

Die Ver­nis­sa­ge wird um 18:30 Uhr durch Herrn Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Frau Dr. Michae­la Schmidt eröff­net. Wie bereits in den letz­ten Jah­ren ist auch heu­er wie­der die Cha­ri­ty Ver­nis­sa­ge der Höhe­punkt des gemein­sa­men Pro­jek­tes „Gmund­ner Kunst­ka­len­der“. Zusätz­lich zu den Ein­nah­men aus den Kalen­der-Ver­käu­fern und den Ein­nah­men des gemein­sa­men Glüh­wein­stan­des am Rinn­holz­platz ist die Ver­nis­sa­ge die wohl wich­tigs­te Veranstaltung .

Auch die­ses Jahr möch­ten die Künst­le­rin­nen und Künst­ler ihre Kalen­der auf krea­ti­ve Art und Wei­se prä­sen­tie­ren. Waren es im letz­ten Jahr u.a. die Nach­stel­lung des Beat­les-Plat­ten­co­vers Abbey Road, so dien­te das berühm­te Gemäl­de „Das letz­te Abend­mahl“ von Leo­nar­do da Vin­ci in die­sem Jahr als Vor­la­ge. Neben den Mit­glie­dern des Kunst­ver­eins und den bei­den in den Kalen­dern ver­tre­te­nen Gast­künst­le­rin­nen Syl­via Vor­wag­ner und Sophie Beiss­kam­mer gesell­te sich in die­sem Jahr eine wei­te­re Akteu­rin dazu. Emi­na Kazic, die neue Lei­te­rin des Gmund­ner Sozi­al­am­tes, ist die Pro­jekt-Ver­ant­wort­li­che der Gmund­ner Kunst­ka­len­der sei­tens der Stadt­ge­mein­de und darf somit nicht feh­len, weder auf dem Foto, noch auf der Ver­nis­sa­ge. Hin­ter der Kame­ra stand auch die­ses Jahr wie­der unser Ver­eins­mit­glied, der Foto­graf Micha­el Wittig.

Im Zuge der Cha­ri­ty Ver­nis­sa­ge wer­den die Wer­ke, wel­che die bei­den Kalen­der befül­len, aus­ge­stellt. Als jähr­li­ches High­light wird Dr. Micha­el Schneditz-Bolfras wie­der zwei Wer­ke auk­tio­nie­ren, die Foto­gra­fie von Tho­mas Kurat, wel­che die Titel­sei­te des Kalen­ders „Gmund­ner Platz´ln“ ziert, sowie ein Werk von Franz Krum­holz, Künst­ler der Kunst­werk­statt Gmunden.

Natür­lich gibt es an die­sem Abend auch bei­de Kunst­ka­len­der zu erwer­ben. Die Spen­den des Abends und antei­li­ge Ver­kaufs­er­lö­se der Bil­der kom­men eben­so dem Pro­jekt und dem Sozi­al­amt zugu­te. Mit den Ein­nah­men wer­den auch in die­sem Jahr benach­tei­li­ge Fami­li­en und sozia­le Pro­jek­te im Raum Gmun­den unter­stützt. Gemein­sam mit dem Sozi­al­amt und den betei­lig­ten Clubs wird ent­schie­den, wie das Geld zu Weih­nach­ten best­mög­lich ver­wen­det wer­den kann.

Die Aus­stel­lung im K‑Hof Kam­mer­hof­mu­se­um läuft vom 18. Novem­ber bis 10. Dezem­ber 2023. Der Ein­tritt am Ver­nis­sa­gen-Abend ist natür­lich frei, an den übri­gen Aus­stel­lungs­ta­gen ist der Ein­tritts­preis für das Muse­um zu ent­rich­ten, wodurch man nicht nur die Aus­stel­lung, son­dern auch das gesam­te Muse­um besu­chen kann.

28 teil­neh­men­de Künst­le­rin­nen und Künstler:

Sophie Beiss­kam­mer, Hei­di Cig­ler, Chris­ti­ne Dan­nin­ger, Clau­dia Eichen­au­er, Syl­via Feicht­in­ger-Att­wen­ger, Anna Gapie­i­e­va, Lisa Gier­lin­ger, Hel­ga Graf, Harald Haas, Sieg­fried Holz­bau­er, Karin Kan­de­ra-Leis­ter, Mat­thi­as Kret­schmer, Inge Kreu­zer, Tho­mas Kurat, Josy Neu­mann, Chris­ti­ne Pahl, Katha­ri­na Paschuk, Mai­ke Pich­ler, Julia Rakuschan, Chris­to­pher Schle­sin­ger, Moni­ka Stahl, Ger­line Stro­pek, Ange­li­ka Toma, Frank Tschau­t­scher, Arie­la Tschau­t­scher-Skazlic, Syl­via Vor­wag­ner, Gün­ther Wim­mer, Micha­el Wittig

9 betei­lig­te Cha­ri­ty Clubs:

Inter­act Gmun­den, Kiwa­nis Club Gmun­den, Lions Club Gmun­den, Lions Club Traun­see Alle­gra, Rotaract Salz­kam­mer­gut, Rota­ry Club Gmun­den, Rota­ry Club Gmun­den-Traun­see, Round Table 36 Gmun­den und Sor­op­ti­mist Club Traunsee

Die Kalen­der sind bei den betei­lig­ten Clubs, den Künst­le­rin­nen und Künst­lern und der Bür­ger­ser­vice-Stel­le am Gra­ben zum Preis von je 18 € zu erwerben