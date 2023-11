Neue und hochmoderne Drehleiter für die Feuerwehr Scharnstein

Am Diens­tag, dem 14. Novem­ber 2023 konn­te die Feu­er­wehr Scharn­stein nach jah­re­lan­ger Vor­be­rei­tung end­lich ihre neue und hoch­mo­der­ne Dreh­lei­ter entgegennehmen.

Lie­fer­eng­päs­se und Pro­ble­me mit dem gefor­der­ten All­rad­an­trieb haben die Aus­lie­fe­rung der Dreh­lei­ter lei­der um Mona­te ver­zö­gert. Bereits in der letz­ten Gefah­ren­ab­wehr und Ent­wick­lungs­pla­nung wur­de beschlos­sen, dass die bereits vor­han­de­ne Dreh­lei­ter der FF Scharn­stein in die Beschaf­fungs­pla­nun­gen des Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des OÖ ein­ge­bun­den wird. Die bereits vor­han­de­ne Dreh­lei­ter wur­de 2012 von der Feu­er­wehr Wels ange­kauft und mit hoher Eigen­leis­tung grund­über­holt und in einen tech­nisch sehr guten Zustand gebracht. Bereits seit 1905 ver­fügt die Feu­er­wehr Scharn­stein durch­ge­hend über eine Drehleiter.

Meh­re­re Groß­brän­de, schwe­re Unwet­ter­ein­sät­ze sowie Per­so­nen­ret­tun­gen zei­gen, wie wich­tig eine moder­ne und leis­tungs­star­ke Dreh­lei­ter für das gan­ze Alm­tal ist. 2021 zeig­te sich, wie wich­tig die­se Dreh­lei­ter, nicht nur in Scharn­stein son­dern bei Groß­scha­dens­er­eig­nis­sen auch im gan­zen Bezirk Gmun­den ist. Nach­dem ein Unwet­ter mit schwe­rem Hagel wei­te Tei­le des Bezir­kes ver­wüs­te­te, rück­te die Dreh­lei­ter der Feu­er­wehr Scharn­stein aus um den betrof­fe­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in ganz Gmun­den zu hel­fen. Best­mög­lich aus­ge­bil­de­te und hoch­mo­ti­vier­te Feu­er­wehr­mit­glie­der waren meh­re­re Tage mit der Dreh­lei­ter der FF Scharn­stein im Ein­satz und deck­ten im gan­zen Bezirk beschä­dig­te Dächer pro­vi­so­risch ein.

Mit die­ser hoch­mo­der­nen und leis­tungs­star­ken Dreh­lei­ter kann die Sicher­heit der Bevöl­ke­rung nicht nur in Scharn­stein, son­dern auch im gesam­ten Alm­tal für die nächs­ten Jah­re best­mög­lich sicher­ge­stellt werden.

Der Dank gilt allen Unter­stüt­zern der Feu­er­wehr Scharn­stein, dem Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­do OÖ und der gesam­ten Gemeindevertretung.