Neues Kleinrüstfahrzeug Logistik bei der Feuerwehr Ohlsdorf in Dienst

Nach­dem das bestehen­de Las­ten­trans­port­fahr­zeug, kurz LAST- Ohls­dorf genannt, am Ende sei­ner Dienst­zeit war, wur­de ein Fahr­zeug­ko­mi­tee mit einer Ersatz­an­schaf­fung betraut. Auf­grund unzäh­li­ger Fahrgestell‑, bzw. Auf­bau­op­tio­nen, wur­den vom Fahr­zeug­ko­mi­tee das aus den Kame­ra­den E‑OBI Peter Schern­ber­ger, HBI Micha­el Moran, sowie BI Hue­mer Bern­hard bestand, bereits in Dienst befind­li­che Fahr­zeu­ge bei den umlie­gen­den Feu­er­weh­ren besichtigt.

Nach Prü­fung aller mög­li­chen Optio­nen, sowie mehr­ma­li­gem Stu­di­um der vom OÖ- Lan­des­feu­er­wehr­ver­band vor­ge­ge­be­nen Bau‑, und Aus­rüs­tungs­richt­li­ni­en wur­den meh­re­re Fach­fir­men zur Ange­bots­le­gung ein­ge­la­den. Wie bereits bei unse­rem Kom­man­do­fahr­zeug, erhielt die Fa. BKP- Brand­schutz­tech­nik aus Hal­lein den Zuschlag für den Fahr­zeug­auf­bau. Trotz der bereits bestehen­den Erfah­run­gen des Fahr­zeug­ko­mi­tees beim Fahr­zeug­an­kauf bzw. Fahr­zeug­auf­bau, wur­den von den drei Kame­ra­den rund 200 Stun­den für die Beschaf­fung des Fahr­zeu­ges auf­ge­wen­det. Die Bestel­lung des Trä­ger­fahr­zeu­ges wur­de aber­mals über die Bun­des­be­schaf­fungs­ge­sell­schaft (BBG) abge­wi­ckelt. Vor­teil der BBG- Beschaf­fung ist, dass kei­ne Aus­schrei­bung bzw. Ver­gleichs­an­ge­bo­te durch die Gemein­de not­wen­dig sind und dadurch Arbeits­zeit und Kos­ten gespart wer­den kön­nen. Als Trä­ger­fahr­zeug dient ein Mer­ce­des Benz Sprin­ter All­rad mit Dop­pel­ka­bi­ne, mit einer Motor­leis­tung von 190 PS und einem höchst zuläs­si­gen Gesamt­ge­wicht von 5,5 Ton­nen, max. Besat­zung sechs Mann.

Der feu­er­wehr­tech­ni­sche Auf­bau weist bei die­sem Fahr­zeug­typ eini­ge Beson­der­hei­ten auf. Neben einer hydrau­li­schen Lade­platt­form befin­den sich im Kof­fer­auf­bau (Alu­mi­ni­um­rah­men) mit seit­li­chen Schie­be­pla­nen, vier Roll­con­tai­ner (RC) auf denen die Aus­rüs­tung der Feu­er­wehr ein­satz­be­zo­gen ver­las­tet ist. Je nach Ein­satz­sze­na­rio kön­nen die Roll­con­tai­ner in das Fahr­zeug völ­lig varia­bel gela­den wer­den. Für den Ein­satz ste­hen die RC- Ölspur, RC- Fahr­zeug­bergung, RC- Sturm­scha­den, sowie RC- Was­ser­scha­den zur Verfügung.

Bela­dung der Rollcontainer:

RC- Hoch­was­ser­ein­satz : B- Druck­schläu­che, Kabel­trom­mel 240 & 400V , Nass­sauger samt Zube­hör, Strom­erzeu­ger, Tauch­pum­pe, Treib­stoff­ka­nis­ter, Was­ser­schie­ber und Watthose

: B- Druck­schläu­che, Kabel­trom­mel 240 , Nass­sauger samt Zube­hör, Strom­erzeu­ger, Tauch­pum­pe, Treib­stoff­ka­nis­ter, Was­ser­schie­ber und Watthose RC- Ölein­satz: Meh­re­re Behäl­ter Ölbin­de­mit­tel, Bin­de­mit­tel, Feld­mes­ser, Müll­ton­ne, Schau­fel, Stra­ßen­be­sen, Streu­wa­gen, Hin­weis­ta­fel Ölspur

RC- Stur­m­ein­satz: Abdeck­pla­ne, Absperr­band, Absperr­pflö­cke, Boden­tel­ler für Pflö­cke, Bogen­sä­ge, Feu­er­lö­scher, Per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tung Forst, Feu­er­lö­scher, div. Hacke, Motor­sä­ge, div. Werk­zeug, Trio­pan, Ruck­sack Basis Auffangen

RC- Ver­kehrs­un­fall: Auf­fang­pla­ne, Ölbin­de­mit­tel, Feu­er­lö­scher, Ölbin­devlies, Ran­gier­rol­ler, Schacht­ab­de­ckung, Schau­fel, Stra­ßen­be­sen, Trans­port­be­häl­ter, Wagen­he­ber, Werkzeugkasten

Im Auf­bau wur­de u. a. eine mehr­tei­li­ge Schie­be­lei­ter, ein tele­sko­pier­ba­rer Ein­reiß­ha­ken und ein trans­por­ta­bler Licht­mast ein­ge­baut. Die Lade­flä­che ist mit­tels Innen­ka­me­ra für den Fah­rer über­wach­bar, eine Gegen­sprech­an­la­ge ermög­licht die Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Fah­rer und Mann­schaft, wenn im Innen­raum des Auf­bau­es gear­bei­tet wird. Eine Umfeld­be­leuch­tung ermög­licht ein siche­res Arbei­ten in der Däm­me­rung bzw. Nacht.

Das neue KRF‑L wur­de am 29.09.2023 in Hal­lein abge­holt und im Bei­sein von zahl­rei­chen Ehren­gäs­ten aus der Poli­tik, Gemein­de, sowie den Feu­er­wehr­ka­me­ra­den bei­der Ohls­dor­fer Feu­er­weh­ren, einer sog. Indienst­stel­lung unter­zo­gen. Wie bei allen Fahr­zeug­an­käu­fen betei­ligt sich die Feu­er­wehr Ohls­dorf mit 10% der Fahrzeugbeschaffungskosten.

Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist die vor­bild­li­che Arbeit der Fa BKP- Brand­schutz, Hr. Chris­toph Bau­er, der unser Fahr­zeug auf­ge­baut hat, bzw. dem zwei­ten Geschäfts­füh­rer Hr. Chris­toph Pongratz. Die vor­erst geschäft­li­che Bezie­hung ist spä­tes­tens nach Auf­bau des KRF- L in ein kame­rad­schaft­li­ches Ver­hält­nis zwi­schen Feu­er­wehr­ka­me­ra­den über­ge­gan­gen. Die Feu­er­wehr Ohls­dorf bedankt sich bei der Gemein­de Ohls­dorf für die Unter­stüt­zung beim Fahr­zeug­an­kauf, sowie bei der Fa. Pap­pas- Mer­ce­des Benz (Hr. Har­ring Franz) für die Ankaufsberatung.