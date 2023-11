Neuwahl des Schriftführers der FF Altmünster-Maximilian Hatzmann wird neuer Schriftführer

Jonas Spiess­ber­ger, muss­te auf­grund neu­er beruf­li­cher Her­aus­for­de­run­gen sein Amt als Schrift­füh­rer zurück­le­gen. Aus die­sem Grund kam es am Frei­tag, den 24.11.2023 zur Wahl eines neu­en Schriftführers.

Kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber hat in Maxi­mi­li­an Hatz­mann einen wür­di­gen Nach­fol­ger gefun­den, der sich für das auf­wän­di­ge Amt bereit erklärt hat und mehr­heit­lich in die­se Funk­ti­on gewählt wur­de. Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer hat die­se Abstim­mung als Wahl­lei­ter gelei­tet und in sei­nen Wor­ten beson­ders betont: „Es ist schön zu sehen, wie sich jun­ge Men­schen für das Ehren­amt ein­set­zen und mit­hel­fen, in der Gemein­de eine funk­tio­nie­ren­de Ver­eins­kul­tur zu pflegen.“

Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Ste­fan Schien­dor­fer beton­te in sei­ner Rede: „Es freut mich beson­ders, mit Max einen jun­gen Kame­ra­den zur Wahl ins Kom­man­do der Feu­er­wehr Alt­müns­ter beglück­wün­schen zu können!

Er ist der Enkel von Wer­ner Ober­leit­ner, der mit mir Jahr­zehn­te in Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do zusam­men­ge­ar­bei­tet hat.“

Ein beson­de­rer Gruß und Dank an die­sem Abend, gilt Franz Max­wald (Max­wald Seil­win­den) aus Ohls­dorf, der die anwe­sen­den Kame­ra­den zum Abend­essen einlud.