Pernecker Feuerwehrreservisten üben auf der Auszeitalm

Nach­dem im heu­ri­gen Jahr bei der Feu­er­wa­che Perneck die, in der Coro­na-Zeit in Ver­ges­sen­heit gera­te­ne, Reser­vis­ten­übung nach­ge­holt wur­de – weht bei den „alten Hasen“ wie­der fri­scher Wind durch die Feu­er­wa­che Perneck.

Nach­dem die Schu­lung, sowie die Reser­vis­ten-Übung im heu­ri­gen Jahr für Begeis­te­rung sorg­te, nimmt Ehren­kom­man­dant E‑BI Franz Vock­ner den Schwung mit und berief bereits zum drit­ten Mal in die­sem Jahr eine eige­ne Reser­vis­ten­übung ein.

Brand auf der Auszeitalm

Übungs­an­nah­me war ein Brand auf der Aus­zeit­alm hoch über Perneck.Hierbei dien­te der Teich als Was­ser­ent­nah­me­stel­le für die neue Pum­pe. In wei­te­rer Fol­ge wur­de eine Löschlei­tung aufgebaut.

Nach­dem das Übungs­ziel erreicht wor­den war, zeig­ten sich Ehren­kom­man­dant E‑BI Franz Vock­ner, sowie der neu­ge­wähl­te Kom­man­dant BI Bern­hard Mül­ler äußerst zufrie­den mit dem Aus­bil­dungs­stand der Reser­vis­ten. „Vor allem wäh­rend der Werk­ta­ge ist unse­re Ein­satz­be­reit­schaft stark ein­ge­schränkt. Der Groß­teil der Reser­vis­ten ist in Pen­si­on und somit in die­ser Zeit ver­füg­bar. Mich freut es, dass sie nicht nur an die­sen eige­nen Übun­gen teil­neh­men, son­dern auch immer wie­der am regel­mä­ßi­gen Übungs­be­trieb. Somit kön­nen wir die Sicher­heit in unse­rer Ort­schaft zu jeder Zeit auf­recht­erhal­ten“, freut sich Kom­man­dant BI Bern­hard Mül­ler. Im Anschluss wur­de man von Hr. Otto Stau­din­ger zu einer gro­ßen Jau­se ein­ge­la­den und die Übung klang wie­der­um in gesel­li­ger Run­de aus.

Die Reser­vis­ten der Feu­er­wa­che Perneck bedan­ken sich recht herz­lich bei Hr. Otto Stau­din­ger für die gespen­de­te Jau­se, sowie bei Ehren­kom­man­dant E‑BI Franz Vock­ner, für die Orga­ni­sa­ti­on der Übung.