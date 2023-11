Polizei stellte 15-jährigen Autodieb

Die Poli­zei hat Frei­tag­abend in Neu­kir­chen an der Vöck­la einen jugend­li­chen Auto­dieb gestellt.

Ein 25-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck zeig­te am 03. Novem­ber 2023 gegen 20:20 Uhr an, dass er mit sei­ner Freun­din soeben einen Alko­len­ker in Zipf ange­hal­ten habe. Der Len­ker ver­schwand danach Rich­tung Bahnhof.

Dort fan­den die Poli­zis­ten einen 15-jäh­ri­gen Rumä­nen aus Salz­burg. Die­ser gab gegen­über den Beam­ten gleich zu, das Auto gestoh­len und den Auto­schlüs­sel weg­ge­wor­fen zu haben. Auf­grund des­sen wur­de er festgenommen.

Die Ermitt­lun­gen erga­ben, dass das mon­tier­te Kenn­zei­chen nicht zum Fahr­zeug gehör­te. Die Urkun­den­un­ter­drü­ckung und der PKW-Dieb­stahl sind bereits ange­zeigt wor­den. Der 15-Jäh­ri­ge zeig­te sich zu den Vor­wür­fen gestän­dig. Er wur­de auf frei­em Fuß ange­zeigt, berich­tet die Polizei.