SBO Kitzbühel mit “Beethoven Extreme” im Gmundner Stadttheater, am 7. 12.

Trotz der Sanie­rungs­ar­bei­ten bleibt das Gmund­ner Stadt­thea­ter eine Büh­ne für her­aus­ra­gen­de Sin­fo­nie­kon­zer­te. Noch vor dem Neu­jahrs­kon­zert mit dem RSO Wien ist am 7. Dezem­ber ein viel­ver­spre­chen­des jun­ges Orches­ter mit einem muti­gen Beet­ho­ven-Pro­gramm zu hören.

Genau­so viel­sei­tig und impo­sant, wie sich die Sport­stadt Kitz­bü­hel prä­sen­tiert, ist auch die Klang­wol­ke, die talen­tier­te und moti­vier­te Musi­ke­rIn­nen aus der Regi­on von Kitz­bü­hel aus in die Welt tragen.

Mit dem Sin­fo­ni­schen Blas­or­ches­ter Kitz­bü­hel (SBO Kitz­bü­hel) hat sich 2018 rund um den Diri­gen­ten Dani­el Neu­schmid sowie den orga­ni­sa­to­ri­schen Lei­ter Sep­pi Het­zen­au­er eine dyna­mi­sche Grup­pe her­aus­ge­bil­det, der eine gro­ße Zukunft attes­tiert wird. Gemein­sam erwei­tern die rund 60 Musi­ke­rIn­nen die Blas­mu­sik­land­schaft um eine Facet­te durch ein­zig­ar­ti­ge und zeit­geis­ti­ge Pro­gram­me. Musi­ka­li­sche Inno­va­ti­on auf hohem Niveau, die sich per­fekt in das beson­de­re Flair von Kitz­bü­hel einfügt.

Nach den ers­ten Kon­zert­rei­hen mit den Mot­tos „Von frem­den Län­dern und Men­schen“ (2018), „For a Future to be pos­si­ble“ (2019) sowie „A second Wind“ (2022) prä­sen­tiert das Orches­ter jetzt „Extre­me Beet­ho­ven“. Neben Meta­mor­pho­sen über Beet­ho­vens The­men aus den neun Sin­fo­nien machen auch Wer­ke wie Egmont oder der tür­ki­sche Marsch dem ers­ten roman­ti­schen Kom­po­nis­ten alle Ehre. Ein muti­ge zeit­ge­mä­ße Inter­pre­ta­ti­on des Klassikers.

Don­ners­tag, 7. 12., 20 Uhr, Stadt­thea­ter Gmunden

VVK: www.oeticket.com