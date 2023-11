Schüler aus der HAK Bad Ischl veranstalten mit dem Seniorenzentrum „Haus St. Josef“ in Gmunden ein Bingo-Projekt

Schü­ler der HAK Bad Ischl haben ver­gan­ge­ne Woche ein neu­es und auf­re­gen­des Pro­jekt gemein­sam mit dem Senio­ren­zen­trum „Haus St. Josef“ in Gmun­den initiiert.

Unter dem Mot­to „Fla­min­go Bin­go“ star­te­ten David Lack­ma­jer, Phil­ipp Zöl­ler, Nico Köberl, San­dro Stei­ner und Felix Krapf ein ein­zig­ar­ti­ges Bin­go-Pro­jekt, das den Bewoh­nern ein unter­halt­sa­mes und inter­ak­ti­ves Erleb­nis bot.

„Fla­min­go Bin­go“ ist Teil des Pro­jekts Ser­vice Lear­ning, bei dem Schüler*innen aus dem 3. Jahr­gang der HAK Bad Ischl selbst­stän­dig Pro­jek­te mit gesell­schaft­li­chem Enga­ge­ment erar­bei­ten und durch­füh­ren. Dadurch ler­nen sie nicht nur, wie man Pro­jek­te umsetzt, son­dern vor allem auch, wel­che posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen sie für die Gesell­schaft bewir­ken können.

In einer Zeit, in der sozia­le Ver­bun­den­heit und Unter­hal­tung von ent­schei­den­der Bedeu­tung sind, bringt die­ses Pro­jekt Bewohner*innen unter­schied­li­chen Alters und Hin­ter­grunds zusam­men, um gemein­sam eine gemüt­li­che Run­de Bin­go zu spie­len. Die­ses alt­be­kann­te Spiel wird in einer neu­en, leben­di­gen Form prä­sen­tiert, die die kogni­ti­ven Fähig­kei­ten trai­niert und gleich­zei­tig für viel Freu­de sorgt.

Die ers­te Spiel­sit­zung fand in dem Gemein­schafts­raum des Heims statt und wur­de vom Per­so­nal des „Haus St. Josef“ beglei­tet und unter­stützt. Die Mitarbeiter*innen sorg­ten dafür, dass alle Bewoh­ner mit Freu­de dabei sein konn­ten. Den Schü­lern, sowie auch dem Per­so­nal, war es sehr wich­tig, dass ein bar­rie­re­frei­es Spiel­erleb­nis geschaf­fen wer­den konn­te. Die Bewoh­ner hat­ten die Chan­ce, tol­le Prei­se zu gewin­nen und gleich­zei­tig neue Freund­schaf­ten zu knüp­fen oder alte zu fes­ti­gen. Die Schü­ler der HAK Bad Ischl lern­ten einer­seits sehr viel inhalt­lich über die Orga­ni­sa­ti­on von Pro­jek­ten, und konn­ten ihre sozia­le Kom­pe­tenz unge­mein erweitern.

„Wir haben zusätz­lich sehr viel über den Genera­tio­nen­un­ter­schied gelernt, da man den Kon­takt mit älte­ren Men­schen außer­halb der eige­nen Fami­lie eigent­lich nicht so gewohnt ist.“ ist David Lack­ma­jer begeistert.