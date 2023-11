Siege und Niederlage im Eishockey der Traunsee-Sharks

Am Sams­tag 11.11.2023 war nicht nur Fasching­be­ginn, son­dern auch Groß­kampf­tag im Eis­ho­ckey­ver­ein der Traun­see-Sharks. Erfreu­lich war der Sieg der Nach­wuchs Haie U11, die in Wels ein sehr gut besetz­tes Tur­nier gegen den EC Wels, EC Amstet­ten und gegen die Ice­Cats Linz durch vol­lem Ein­satz ein­ge­spielt haben. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an die Mann­schaft und ihre Trainer.

Auch die Traun­see-Sharks 3 waren in der OÖ LIWEST Ama­teur­ho­ckey-Ober­li­ga aus­wärts in Steyr zu Gast. Die Gmund­ner Haie lie­ßen von der ers­ten Sekun­de an nichts anbren­nen, fuh­ren mit den Drit­tel­er­geb­nis­sen 1:4, 1:3 und 0:4 einen deut­li­chen Kan­ter­sieg mit 11:2 in Steyr ein. Auch hier herz­li­che Gratulation.

Die Kampf­mann­schaft Rauch Tech­no­lo­gy Shark 2 gas­tier­te am Sams­tag beim EC GRIZZ­LIES in Linz. Es war das erwar­te­te har­te, aber auf wei­ten Stre­cken fai­re Duell. Es dau­er­te auch lan­ge, bis Fabi­an Gru­ber im Power Play in der 19. Spiel­mi­nu­te das 0:1 für die Sharks ein­netz­te. Im zwei­ten Drit­tel offe­ner Schlag­aus­tausch. Alle Vor­stös­se auf das Drit­tel des Geg­ners ende­ten beim Tor­hü­ter bei­der Mann­schaf­ten und so blieb es nach 40 Minu­ten beim 0:1 für die Gmund­ner Haie. Nur 36 Sekun­den nach Spiel­be­ginn im zwei­ten Drit­tel war es Adam Mis­u­ta, der eben­falls ein Power Play erfolg­reich zum 0:2 für die Traun­see Sharks 2 abschloss. Dann kamen zwei Minu­ten Total­an­griff der Gast­ge­ber, die in Minu­te 41:02 durch Kevin Placek den Anschluss­t­ret­ter zum 1:2 und bei 42:39 Spiel­zeit den Aus­gleich durch Robert Heinz zum 2:2 erziel­te. Jetzt ging es um‘s Gan­ze, bei­de Teams war­fen alles nach vor­ne. Dani­el Mörix­bau­er in Best­form konn­te alle Angrif­fe und Tor­schüs­se in die­ser Pha­se abweh­ren. Auf der Gegen­sei­te war es dann Tho­mas Moser der in Minu­te 53:07 zum Match Win­ner mit dem 2:3 für die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks 2 Gmun­den wur­de. Ein ver­dien­ter Sieg zu dem eben­fall herz­lich gra­tu­liert wird.

In der Eis­hal­le Gmun­den emp­fin­gen die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den in der ÖEL (öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga) den EV Zelt­weg. Im ers­ten Spiel­ab­schnitt wur­de die Eis­flä­che auf der Sei­te der Sharks kaum benützt. Der Sturm­lauf der Gmund­ner Haie war enorm, der Tor­er­folg blieb aber aus und so stand es nach 20 Minu­ten 0:0.

In der 33. Spiel­mi­nu­te wur­de ein Angriff der Sharks durch ein Foul abrupt gestoppt und mit einem Penal­ty durch den Schieds­rich­ter belegt. In Pro­fi­ma­nier trat Sebas­ti­an Szie­ber an und über­spiel­te Tor­mann Nico Herzl zum 1:0 für Gmun­den. Ein Power Play in der 39. Spiel­mi­nu­te nütz­te dann Andre­as For­cher zum Aus­gleich 1:1 und nur drei Minu­ten spä­ter ein neu­er­li­ches Über­zahl­spiel zur 1:2 Füh­rung und auch Pau­sen­stand nach 40 Minu­ten. Die Begeg­nung wur­de plötz­lich zur Zit­ter­par­tie für die Gmund­ner Haie.

Noch­mals mobi­li­sier­ten bei­de Mann­schaf­ten alle Kräf­te. Rudi Hum­mel im Tor der Sharks und Nico Herzl bei Zelt­weg hiel­ten bis 53:42 unzäh­li­ge Tor­schüs­se. Ein Puck rutsch­te aber über den Schlä­ger von Rudi Hum­mel nach einem Gesto­che­re in‘s Tor. Spiel­stand 1:3 für Zelt­weg. Natür­lich ver­such­te Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner alles Mög­li­che und nahm kurz vor Spie­len­de den Tor­mann aus der Par­tie. Mit sechs Feld­spie­ler gelang Jonas Kail nach Zuspiel von Mar­kus Krosch noch in der 60. Spiel­mi­nu­te der Anschluss­tref­fer zum 2:3, jedoch war die Heim­nie­der­la­ge damit besie­gelt. „Brav gekämpft, aber lei­der zu wenig getrof­fen. Tore die man nicht schießt, bekommt man. Eine alte Weis­heit, die sich lei­der heu­te wie­der bewahr­hei­tet hat. Lang­sam ste­hen wir mit dem Rücken zur Wand, aber auf­ge­ge­ben wir ein Brief und kein Spiel!“, so Trai­ner Baum­gart­ner nach der Begegnung.

Kom­men­den Sams­tag 18.11.2023 mit Spiel­be­ginn 18:15 Uhr kommt es bereits zum nächs­ten Show­down in der Eis­hal­le Gmun­den. Da ist der UHT Dukes Graz zu Gast. Die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den wer­den ver­su­chen den 2:5 Aus­wärts­sieg gegen die Dukes im Heim­spiel zu wie­der­ho­len. Da braucht es wie­der die treu­en Fans im Hai­fisch­be­cken Gmun­den. Vor­her gas­tiert am 15.11.2023 mit Spiel­be­ginn 19:30 Uhr in der OÖ Liwest Eis­ho­ckey­li­ga der ATSV Steyr Pan­ther in der Eis­hal­le Gmun­den. Also unbe­dingt Ter­mi­ne vormerken!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress