SPG muki Ebensee furios-Ebenseer führen Tischtennis-Bundesliga an

Was für ein Wochen­en­de für die Ball­künst­ler der SPG muki Eben­see! Gab es im Sams­tag­spiel ein deut­li­ches 6:0 gegen den LSV Wien, stell­te sich in der Sonn­tag­ma­ti­nee mit Wohn­park Alt-Erlaa ein Titel­aspi­rant ein.

In den Rei­hen der Wie­ner – Kosta­din Len­ger­ov -, ehe­ma­li­ger Staats­meis­ter und Natio­nal­team­kol­le­ge von Wer­ner Schla­ger. Doch bereits in der ers­ten Par­tie zeig­ten die Eben­seer, dass sie die am Vor­tag erst­mals erreich­te Tabel­len­füh­rung mit aller Kraft ver­tei­di­gen woll­ten. Jonas Prom­ber­ger trat dabei gegen Len­ger­ov an und bezwang ihn nach packen­dem Spiel. Er leg­te damit den Grund­stein für einen famo­sen Auf­tritt der Heim­mann­schaft, die dem zahl­reich gekom­me­nen Publi­kum sehens­wer­te Ball­wech­sel und spek­ta­ku­lä­re Ral­lyes zeig­te. Neu­erwer­bung Micha­el Trink, Zwei­ter der Ein­zel­rang­lis­te, und der 14-jäh­ri­ge Ben­ja­min Gir­lin­ger gewan­nen an dem Wochen­en­de sämt­li­che Spie­le und stimm­ten Sek­ti­ons­lei­ter Otto Stü­ger glücklich.

„Ich traue die­ser Mann­schaft den Auf­stieg zu“, so der nach den Sie­gen eupho­ri­sier­te Coach. Auch muki-Grün­der Ladis­laus Hartl und OÖTTV-Prä­si­dent Ernst Prom­ber­ger waren von der dar­ge­bo­te­nen Leis­tung der Eben­seer angetan.

Die bei­den geg­ne­ri­schen Mann­schaf­ten zeig­ten sich nicht nur ob der Spiel­stär­ke der muky-Boys beein­druckt, son­dern zoll­ten den Gast­ge­bern für die außer­ge­wöhn­li­che Atmo­sphä­re und die Fan­ku­lis­se Respekt.

Nach zwei Aus­wärts­spie­len fol­gen am 2./3. Dezem­ber die nächs­ten Heim­spie­le in der Tisch­ten­nis-Hoch­burg Ebensee.

Der aktu­el­le Stand der Tabelle:

https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste