Stimmungsvoller Adventmarkt in Gschwandt

Am Frei­tag 1.12. unnd Sams­tag 2.12.2023 ist es wie­der so weit. Der weit über die Gemein­de­gren­ze Gschwandt hin­aus bekann­te Advent­markt in der Volks­schu­le Gschwandt und am Vor­platz der Schu­le öff­net ab jeweils 14:00 Uhr sei­ne Pfor­ten. Stim­men Sie sich mit kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten der Gschwandt­ner Ver­ei­ne auf die Vor­weih­nachts­zeit ein!

Unter die­sem Mot­to lädt der Kul­tur­aus­schuss der Gemein­de Gschwandt zum Advent­markt recht herz­lich ein. Neben regio­na­lem Kunst­hand­werk, Advent­krän­zen und Kek­sen gibt es ver­schie­dens­te Hand­ar­bei­ten zu bewun­dern und zahl­rei­che Aus­stel­ler aus Gschwandt und der nähe­ren Umge­bung bie­ten Ihre selbst gefer­tig­ten Pro­duk­te zum Kauf an. Für vor­weih­nacht­li­che Stim­mung, bei einem schö­nen Ambi­en­te mit Christ­baum und Feu­er­korb, sor­gen Har­fen­klän­ge und Blä­ser­grup­pen der Musik­ka­pel­le. Für Kin­der wird “Weih­nachts­bas­teln und Kek­se backen“ angeboten!

Am Frei­tag 1.12.2023 gibt es für Kin­der in der Büche­rei der Volks­schu­le ein Vor­le­sen von 15:00 bis 15:45 und 17:00 bis 17:45 Uhr. Und eben­falls Frei­tag um 16:00 Uhr gestal­tet die MVS Gschwandt einen vor­weih­nacht­li­chen Bei­trag in der Pfarr­kir­che und am Sams­tag, 18:00 Uhr besucht uns der NIKO­LAUS. Genie­ßen Sie fern­ab des Tru­bels ein paar gemein­sa­me Stun­den am Addvent­markt Gschwandt und stim­men Sie sich so auf die Advent­zeit ein. Die Ver­an­stal­ter und Aus­stel­ler freu­en sich auf Ihren/Deinen Besuch!

Ankün­di­gung und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress