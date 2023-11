Täter zielten mit Schreckschusspistole auf Passanten

Am Gmund­ner Bahn­hofs­are­al sol­len Unbe­kann­te mit Schreck­schuss­waf­fen han­tiert und unweit davon zwei Pas­san­ten bedroht haben. Laut Poli­zei wur­den dann auch “Schüs­se” in Rich­tung der Opfer abge­ge­ben. Die Poli­zei fahn­det nach den Tätern und bit­tet um Zeugenhinweise.

Zwei bis­lang unbe­kann­te Täter han­tier­ten am 8. Novem­ber 2023 gegen 18:10 Uhr am Bahn­hofs­are­al in Gmun­den vor der Toi­let­te jeweils ver­mut­lich mit einer Schreckschusspistole.

Opfer mit Waf­fen bedroht

Kurz dar­auf bedroh­te einer der bei­den Täter einen 60-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck und eine 49-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den bei einer Tank­stel­le unweit des Bahn­ho­fes, indem er die gezo­ge­ne Waf­fe gegen sie rich­te­te und mehr­mals Knall­schüs­se in Rich­tung der bei­den Per­so­nen abgab. Danach lief der Unbe­kann­te Rich­tung Bahn­hof­stra­ße davon.

Täter­be­schrei­bung 1:

Männ­lich, brau­ne, seit­lich kurz geschnit­te­ne Haa­re, trug eine schwar­ze Hose, einen dunk­len Pull­over und dar­über eine graue Dau­nen­ja­cke mit Kapu­ze, Mund und Nase waren bei der Tank­stel­le mit einem schwar­zen Banda­na ver­deckt. Außer­dem hat­te der Täter einen schwar­zen Rucksack.

Täter­be­schrei­bung 2:

Männ­lich, schwar­ze kur­ze Haa­re, trug eine schwar­ze Dau­nen­ja­cke mit Kapu­ze und eben­so eine schwar­ze Hose. Die bei­den Täter dürf­ten im jugend­li­chen Alter sein.

Poli­zei bit­tet um Hinweise

Nach­dem die Anzei­gen­er­stat­tung erst eine hal­be Stun­de nach der Tat erfolg­te, ver­lief die Fahn­dung lei­der nega­tiv. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den ersucht unter 059133/4100 bit­te um sach­dien­li­che Hinweise.