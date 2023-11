Taucher am Attersee als vermisst gemeldet

Gro­ße Auf­re­gung herrsch­te am Sonn­tag kurz­zei­tig am Atter­see bei Nuß­dorf am Atter­see, nach­dem dort offen­bar ein Tau­cher ver­misst wur­de. Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren, die Was­ser­ret­tung sowie meh­re­re Ein­satz­tau­cher wur­den alar­miert. Der Ein­satz galt dann aber rasch wie­der als stor­niert. Nähe­res war vor­erst nicht bekannt.