Tödliches Ereignis: Für eingeklemmte Person kam jede Hilfe zu spät

In Ampfl­wang im Haus­ruck­wald ist in der Nacht auf Mon­tag eine Per­son ein­ge­klemmt wor­den und erlag noch am Ereig­nis­ort den Verletzungen.

“Die Feu­er­wehr wur­de zu einer Per­so­nen­ret­tung nach Inner­lei­ten alar­miert. Unglück­li­cher­wei­se geriet eine Per­son in eine Not­la­ge, aus wel­cher sie sich nicht mehr selbst befrei­en konnte.

Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te war die ein­ge­klemm­te Per­son bereits nicht mehr ansprech­bar. Gemein­sam mit den Ret­tungs­sa­ni­tä­tern vom Roten Kreuz und dem Not­arzt­team wur­de die ver­letz­te Per­son befreit. Die sofor­ti­gen Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men waren lei­der nicht erfolg­reich”, berich­tet die Feu­er­wehr Aigen.