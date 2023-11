Turnermusi in Völs/Schlern

Der jähr­li­che Musi­aus­flug der Tur­ner­mu­si vom Turn­ver­ein Gmun­den 1861 hat­te heu­er das Ziel in Südtirol.

Die Rei­se führ­te über Hall i. T., mit einer sehens­wer­ten Stadt­füh­rung, nach Völs am Schlern. Aus­flü­ge auf die Sei­ser Alm ver­bun­den mit einer Wan­de­rung in einer wun­der­schö­nen Gegend, ein Besuch in Kas­tel­ruth und ein Törg­ge­len Nach­mit­tag beim Pitschl­mann waren ein Gemeinschaftserlebnis.

Mit Jod­lern wur­de in den Kir­chen die Stil­le unter­bro­chen und die Akus­tik ausprobiert.

Am Abend wur­den die Musik­in­stru­men­te zum Leben erweckt und mit Lie­dern konn­ten wir mit den Hotel­gäs­ten ver­gnüg­li­che Aben­de verbringen.

Der Rück­weg mit dem Bus­un­ter­neh­men Buch­in­ger führ­te nach dem Auf­ent­halt in der Klos­ter­an­la­ge Neu­stift bei Bri­xen, über das Pus­ter­tal, Fel­ber­tau­ern, Paß Thurn zurück nach Gmunden.