Über die Spitzelsteinalm zum Landespolizeikommando-KontrInsp Hans Peter Magritzer verabschiedet sich in den Ruhestand

Einer der am strengs­ten bewach­ten Orte Öster­reichs war vor kur­zem der See­gast­hof Hois’n am Fuße des Traun­steins. 35 Poli­zis­tin­nen und Poli­zis­ten fan­den sich am frü­hen Nach­mit­tag dort ein, wo Kon­troll­in­spek­tor Hans Peter Magrit­zer nach 38 Jah­ren Alpin­dienst und 25 Jah­ren als Lan­des­aus­bil­dungs­lei­ter zu sei­ner Ver­ab­schie­dung in den ver­dien­ten Ruhe­stand gela­den hatte.

Und die­se Ver­ab­schie­dung wur­de stil­voll began­gen: Alle Mit­glie­derin­nen und Mit­glie­der der Alpi- nen Ein­satz­grup­pen Gmun­den, Kirch­dorf und Mühl­vier­tel mach­ten sich über die ver­schie­dens­ten Anstiegs­we­ge und Klet­ter­rou­ten auf den Weg hin­auf zum Traun­stein­kreuz, um unter dem weit ins Land sicht­ba­ren Heim­keh­rer­kreuz für ein gemein­sa­mes Foto mit ihrem Aus­bil­dungs­lei­ter Auf- stel­lung zu neh­men. Das Traun­stein­kreuz hat Zeit sei­nes Bestehens noch nie so vie­le Poli­zis­ten auf einen „Hau­fen“ gese­hen wie heu­te, mein­te einer der Poli­zis­ten, der mit dabei war.

Der zwei­te Teil der Aus­stands­fei­er erfolg­te dann im See­gast­hof Hois’n, wo das Wer­den des ge- bür­ti­gen Eben­seers und gelern­ten KFZ-Mecha­ni­kers auch ent­spre­chend gewür­digt wur­de. Vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Inne­res mach­ten Minis­te­ri­al­rat Franz Gegen­leit­ner, ein gebür­ti­ger Schlier- bacher, Chef­Insp Tho­mas Langtha­ler als Lei­ter der Flug­ein­satz­stel­le Hör­sching und Bun­de­s­aus- bil­dungs­lei­ter Alpin­dienst Chef­Insp Mar­tin Loit­les­ber­ger, ein gebür­ti­ger Gmund­ner, dem in Kür­ze mit Pen­sio­nist Anzu­spre­chen­den die Aufwartung.

Von der Lan­des­po­li­zei­di­rek­ti­on Ober­ös­ter­reich war Hptm. Mar­kus Huf­nagl, BA, MA als Lei­ter des Alpin­diens­tes gekom­men und auch der desi­gnier­te Nach­fol­ger als Lan­des­aus­bil­dungs­lei­ter Al- pin­dienst, BezInsp Kurt Arnold, so wie Magrit­zer auch ein gebür­ti­ger Eben­seer, war unter den Gekom­me­nen. Sei­tens der Berg­ret­tung waren Lan­des­lei­ter Dr. Chris­toph Prei­mes­ber­ger und des­sen Stell­ver­tre­ter Dr. Bern­hard Schmid sowie von der Orts­stel­le Gmun­den Obmann Ste­fan Ober­kalm­stei­ner und sein Vor­gän­ger, Bern­hard Ebner, unter den Gäs­ten. Die Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te waren an die­sem Nach­mit­tag durch den zustän­di­gen Revier­lei­ter Ing. Ste­fan Mö- ssler vertreten.

Als klei­ner Bub war Hans Peter mit sei­nem Bru­der Bern­hard sehr oft bei der Godn auf der Spit- zel­stein­alm oben und so kam er mit der Mate­rie Fels zum ers­ten Mal in Berüh­rung. Der Hub- schrau­ber­ab­sturz bei Traun­kir­chen in den Traun­see, am 21. Juli 1979, bezeich­net Hans Peter Magrit­zer, den alle wegen sei­nes Fai­bles für die Les Hum­phries Sin­gers nur Less rufen, als das prä­gen­de Ereig­nis für sei­nen Ein­tritt zur dama­li­gen Gen­dar­me­rie. Sein ers­ter Dienst­pos­ten war in Kirchdorf/Krems und nach zwei Jah­ren folg­te der Wech­sel zum Gen­dar­me­rie­pos­ten Gmun­den. Damit ver­bun­den war auch der Beginn sei­ner alpi­nis­ti­schen Aus­bil­dung und folg­lich 1986 die Auf­nah­me in die „Alpi­ne Ein­satz­grup­pe der Gen­dar­me­rie“, die damals von Anton Ully aus Eben- see gelei­tet wur­de. Zwölf Jah­re spä­ter wur­de Magrit­zer auf die Plan­stel­le des Lan­des­aus­bil- dungs­lei­ters in die Lan­des­po­li­zei­di­rek­ti­on OÖ beru­fen, wo Enga­ge­ment, G‘spür, Men­schen­kennt- nis und Freund­schaft sein Tun in die­ser ver­ant­wor­tungs­vol­len Posi­ti­on prägten.

In mehr als 200 gelei­te­ten Kur­sen ist ihm eine Aus­bil­dung und ein Auf­bau einer auf höchs­tem Niveau agie­ren­den Grup­pe von Alpi­nis­tin­nen und Alpi­nis­ten im Poli­zei­dienst gelun­gen, auf die der bal­di­ge Pen­sio­nist mit berech­tig­tem Stolz zurück­bli­cken kann. Als Flug­ret­ter war er bei nicht gezähl­ten Ein­sät­zen mit dem Hub­schrau­ber im gesam­ten Bun­des­ge­biet unter­wegs und vie­le Lands­leu­te und Urlaubs- gäs­te ver­dan­ken ihm und sei­nem Enga­ge­ment Gesund­heit und Leben. Das ver­lie­he­ne „Gol­de­ne Ver­dienst­zei­chen der Repu­blik Öster­reich“ ist die Wür­di­gung von obers­ter Stel­le für sei­ne Leis- tun­gen in 39 Jah­ren Gen­dar­me­rie- und Polizeidienst.

Die Eigen­schaf­ten und Leis­tun­gen von Hans Peter Magrit­zer wur­den dann auch bei den Reden und Anspra­chen in beson­de­rer Wei­se her­vor­ge­ho­ben. Die­se Ein­la­dung zur inof­fi­zi­el­len Ver­ab­schie­dung aus dem Poli­zei­dienst war dem bald „Ruhe­stand­ler“ ein per­sön­li­ches Anlie­gen und des­halb auch von län­ge­rer Dauer.

Die offi­zi­el­le Ver­ab­schie­dung durch die Lan­des­po­li­zei­di­rek­ti­on erfolgt dann am 27. Novem­ber in Form einer Gip­fel­be­stei­gung zusam­men mit der Füh­rungs­spit­ze der Landespolizeidirektion.

Durch die­se erst­ma­li­ge Ver­ab­schie­dung „außer Haus“ wird die beson­de­re Wert­schät­zung für Hans Peter Magrit­zer zum Aus­druck gebracht, heißt es von einem Insider.