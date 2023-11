Verleihung der Gmundner Sozialpreise

Gmundner Sozialpreise 2023 gehen an Thomas Bergthaler, Lola Wagner und Pfadfinder

Bei einem Gala­abend im Stadt­thea­ter wur­den am Don­ners­tag, 23. Novem­ber, zum zwei­ten Mal die Sozi­al­prei­se der Stadt Gmun­den in den drei Kate­go­rien Ein­zel­per­son, Pro­jekt und Team verliehen.

In der Kate­go­rie Team geht der Sozi­al­preis 2023 an die Pfad­fin­der­grup­pe Gmun­den, die ihre Kern­kom­pe­tenz in der ehren­amt­li­chen Kin­der- und Jugend­ar­beit sieht und gro­ßes Augen­merk auf ein sozia­les Mit­ein­an­der sowie auf Offen­heit und Diver­si­tät gegen­über allen Mit­glie­dern und den Men­schen in der Stadt­ge­mein­de Gmun­den legt. Aktu­ell zäh­len die 1946 gegrün­de­ten Gmund­ner „Pfadis“ mehr als 100 Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne im Alter von sie­ben bis 20 Jah­ren. In ihrer Ent­wick­lung zu ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten und selbst­si­che­ren jun­gen Leu­ten wer­den sie von 15 ehren­amt­li­chen Lei­tern und Lei­te­rin­nen unter­stützt. Sozia­les Enga­ge­ment steht für die Pfad­fin­der­grup­pe Gmun­den an vor­ders­ter Stel­le und wird immer wie­der in ver­schie­dens­ter Wei­se unter Beweis gestellt: So wur­den bei­spiels­wei­se eige­ne Pro­jek­te wie das Traun­see-Clean-up, bei dem das Gmund­ner Ufer des Traun­sees mit selbst­ge­bau­ten Flo­ßen von Müll befreit wur­de, orga­ni­siert. Eben­so half die Pfad­fin­der­grup­pe Gmun­den ehren­amt­lich bei Unter­stüt­zungs­ak­tio­nen wie huma­ni­tä­ren Hilfs­trans­por­ten in die Ukrai­ne mit.

Der Sozi­al­preis in der Kate­go­rie Pro­jekt geht an Lola Wag­ner. Mel­dun­gen über ver­ba­le und tät­li­che Über­grif­fe auf Pfle­ge­per­so­nal, zuneh­mend raue­re Kom­men­ta­re in den sozia­len Medi­en sowie Berich­te des Pfle­ge­per­so­nals in den Gmund­ner Gesund­heits­ein­rich­tun­gen und von im Sani­täts­dienst Täti­gen über belas­ten­de Situa­tio­nen im Arbeits­all­tag sowie gene­rell Spal­tungs­ten­den­zen in der Gesell­schaft lie­ßen bei Wag­ner die Idee rei­fen, ein Zei­chen für ein mensch­li­che­res, respekt­vol­le­res Mit­ein­an­der zu set­zen. Dar­aus resul­tier­te ihr Pro­jekt mit dem Titel #Nächstenliebe.wagnerlola.at, das auf gro­ßes Echo stieß und bedeu­ten­de Spen­den ein­brach­te. Wie Wag­ner selbst sagt, sei bei allen Über­ga­be­ter­mi­nen die Freu­de spür­bar gewe­sen, die in den Arbeits­all­tag der betrof­fe­nen Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen gebracht wer­den konn­te: „Ich beob­ach­te mit gro­ßer Freu­de, wie sich in mei­nem All­tag mit die­sem Pro­jekt eini­ges posi­tiv ver­än­dert. Ich gehe noch bewuss­ter auf Men­schen zu und ver­su­che in vie­len Gesprä­chen oder in kur­zen Augen­bli­cken, mei­ne Lebens­freu­de und Zuver­sicht weiterzugeben.“

Dies­jäh­ri­ger Gewin­ner in der Spar­te Ein­zel­per­son ist Tho­mas Bergtha­ler (50), der sei­ne sozia­le Ader bereits zu Schul­zei­ten ent­deck­te. Der gelern­te Gärt­ner und Flo­rist war jah­re­lang Chef des Sozi­al­am­tes in der Stadt­ge­mein­de, führ­te die Gmund­ner Rot­kreuz-Orts­stel­len und lei­tet aktu­ell das Bezirks­se­nio­ren­heim Wein­berg­hof. Sei­ne ehren­amt­li­chen Tätig­kei­ten erstre­cken sich auch auf die röm.-kath. Stadt­pfar­re, bei der er 1980 – sie­ben­jäh­rig – als Minis­trant begann, 1992 – mit 18 Jah­ren – zum jüngs­ten Pfarr­ge­mein­de­rat gewählt wur­de und aktu­ell als Pfarr­ge­mein­de­rats­ob­mann tätig ist. Im poli­ti­schen Gemein­de­rat der Stadt Gmun­den ist Bergtha­ler Mit­glied der ÖVP-Frak­ti­on und in den Aus­schüs­sen für Sozia­les, Jugend, Fami­li­en und Senio­ren, Natur- und Kata­stro­phen­schutz sowie Gesund­heit und Inte­gra­ti­on aktiv. Sein Enga­ge­ment wur­de unter ande­rem mit dem Gol­de­nen Ver­dienst­zei­chen des Lan­des OÖ, der Gol­de­nen Ver­dienst­me­dail­le der Stadt­ge­mein­de Gmun­den, der Ret­tungs­dienst­me­dail­le in Bron­ze des Lan­des OÖ sowie jeweils der Sil­ber­nen Ver­dienst­me­dail­le des Roten Kreu­zes und des Blut­spen­de­we­sens gewürdigt.

Bergtha­ler, der die über 120 erschie­ne­nen Gäs­te als Mode­ra­tor durch den Abend führ­te, bedank­te sich für den Preis und muss­te schmun­zeln: „Im Vor­feld habe ich natür­lich gewuss­te, dass ich nomi­niert bin. Es ist extrem schwer, so einen Abend zu mode­rie­ren und dann auch Nomi­nier­ter dazu­ste­hen. Ich mag die Leu­te, und die Leu­te spü­ren so etwas, wenn man sie mag, und haben dann Vertrauen.“

Fotos: Wil­fried Fischer

Der Gmund­ner Künst­ler Mar­tin Kun­ze schuf die Prei­se in Form von mit den Namen der Geehr­ten bedruck­ten Kacheln, die wie­der­um als „Memo­ry of Man­kind“ im Hall­stät­ter Salz­berg ein­ge­la­gert wer­den und so qua­si für „ewi­ge“ Zei­ten als Erin­ne­rung die­nen sol­len. Ein Dupli­kat die­ser Kacheln wur­de den Preis­trä­gern von Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, Sozi­al­aus­schuss­ob­mann Peter Trieb und der neu­en Sozi­al­amts­lei­te­rin Emi­na Kazic über­ge­ben. Letz­te­re war es auch, die den Gala­abend orga­ni­sier­te und für die Anwe­sen­den zu einem unver­gess­li­chen Erleb­nis mach­te. „Es war das ers­te gro­ße Fest, das ich ver­an­stal­ten durf­te“, so Kazic, deren Ein­stand in ihrer nun­meh­ri­gen Funk­ti­on zu einem vol­len Erfolg wurde.