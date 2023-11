Wärmster Oktober seit Meßbeginn im Salzkammergut

Der Okto­ber 2023 fiel mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 13,0 Grad etwa bis zu 4 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020).

Der Kli­ma­wan­del wird immer bedroh­li­cher, ist sich der Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter sicher. Laut METEO-data zeich­ne­te sich der Okto­ber vor allem in der ers­ten Monats­hälf­te durch son­ni­ges und sehr tro­cke­nes Wet­ter aus. Ins­ge­samt gab es fünf Som­mer­ta­ge mit Höchst­wer­ten über 25 Grad. Her­vor­zu­he­ben ist, dass es in vie­len Regio­nen, wie auch in See­wal­chen, kei­nen Nacht­frost gab. In See­wal­chen betrug der Tiefst­wert in 2 m Höhe 1,1 Grad am 17. Oktober.

Zudem war der Okto­ber über­durch­schnitt­lich tro­cken. Erst in der letz­ten Monats­de­ka­de tra­ten nen­nens­wer­te Nie­der­schlä­ge auf. In See­wal­chen betrug die Monats­men­ge 54,6 mm, das sind 75 % von dem, was im Okto­ber nor­ma­ler­wei­se fällt. Dabei wur­de am 27. Okto­ber mit 17,4 mm die höchs­te Tages­men­ge regis­triert. In Mond­see waren es am sel­ben Tag 15 mm, in Vöck­la­bruck wie in See­wal­chen 17 mm. In St. Wolf­gang wur­de dage­gen an kei­nem Tag die 10 mm Mar­ke überschritten.

Für die Jah­res­zeit typi­sche Herbst­stür­me waren auch nicht zu fin­den. Ledig­lich am 03. und am 14. Okto­ber wur­den stür­mi­sche Böen um 60 km/h ver­zeich­net, in den Hoch­la­gen wie auf dem Feu­er­ko­gel auch mal schwe­re Sturm­bö­en um 90 km/h, ins­ge­samt für die Jah­res­zeit jedoch mehr als nor­mal. Mit durch­schnitt­lich etwa 140 Son­nen­stun­den schien die Son­ne etwa 30% mehr als im lang­jäh­ri­gen Mittel.

Nun ist die Fra­ge wie es im Novem­ber wei­ter­geht. Anfang des Monats erfolg­te bereits eine Wet­ter­um­stel­lung zu mehr tief­druck­ge­präg­tem Wet­ter mit zeit­wei­li­gen Sturm­bö­en und Regen. Ob es so wei­ter­geht oder ob sich wie­der ein star­kes Blo­cka­de­hoch bil­det bleibt abzuwarten.