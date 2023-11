Weggerollt: Abgestelltes Auto in Grünau im Almtal in Bachbett gerollt

Wäh­rend die Ein­satz­kräf­te in Grün­au im Alm­tal gera­de mit Ber­gungs­ar­bei­ten des abge­stürz­ten Flug­zeug­wracks vom Kas­berg beschäf­tigt waren, roll­te neben­an ein PKW in ein Bachbett.

Ein im Bereich der Tal­sta­ti­on der Kas­berg­bahn abge­stell­tes Fahr­zeug hat sich offen­bar aus unbe­kann­ten Grün­den plötz­lich in Bewe­gung gesetzt und stürz­te in das angren­zen­de Madlries-Bach­bett. Glück­li­cher­wei­se befand sich zum Unfall­zeit­punkt nie­mand im Fahr­zeug, bezie­hungs­wei­se stürz­te der PKW nicht zur Gän­ze in den Bach. Die Feu­er­wehr sicher­te den PKW mit­tels Seil­win­de vor einem wei­te­ren Absturz, ein Kran­fahr­zeug wur­de zur Ber­gung ange­for­dert. Unter Ein­satz von Seil­win­de und Kran der Feu­er­wehr konn­te der PKW wie­der aus dem Bach­bett geho­ben wer­den. Ver­letzt wur­de niemand.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber