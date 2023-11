Weihnachtsbaum vor dem Schloss Schönbrunn kommt aus Gosau

Eine 18 Meter hohe Fich­te aus dem Forst­re­vier Gosau der Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te (ÖBf) wur­de vor dem Schloss Schön­brunn als Jubi­lä­ums­baum für den 30. Kul­tur- & Weih­nachts­markt aufgestellt.

Pünkt­lich um 8.00 Uhr kam die über 40 Jah­re alte Fich­te aus dem ÖBf-Forst­re­vier Gosau im Salz­kam­mer­gut am Ehren­hof in Schön­brunn an. In der mor­gend­li­chen Däm­me­rung über­nah­men die Expert*innen des Forst­am­tes der Stadt Wien das statt­li­che Exem­plar. Fach­män­nisch hoben sie den Baum vom Tief­la­der und ver­an­ker­ten ihn anschlie­ßend im Schacht am Ehren­hof. Mit Kei­len befes­tigt und Sei­len fixiert war­tet der Baum nun auf sei­nen gro­ßen Auf­tritt bei der 30. Eröff­nung des Kul­tur- & Weih­nachts­mark­tes Schloss Schön­brunn am 18. Novem­ber 2023. Dort erstrahlt die mit 1.000 umwelt­freund­li­chen LED-Lich­tern geschmück­te Weih­nachts­fich­te erst­mals in ihrer vol­len Pracht.

Sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­tes Prachtexemplar

Bereits in den Som­mer­mo­na­ten hat­ten sich die ÖBf-Förster*innen in ihren Revie­ren nach einem pas­sen­den Jubi­lä­ums­baum auf die Suche gemacht. Die Ent­schei­dung fiel schließ­lich auf die im ÖBf-Forst­re­vier Gosau in Ober­ös­ter­reich gewach­se­ne Fichte.

„Der heu­ri­ge Jubi­lä­ums­baum ist eine wah­re Natur­schön­heit: Die aus­ge­wähl­te Fich­te besticht durch ihren gleich­mä­ßi­gen Wuchs und ihre schö­ne, vita­le Baum­kro­ne“, so Andre­as Gru­ber, ÖBf-Vor­stand für Forst­wirt­schaft und Naturschutz.

„Es erfüllt uns mit Freu­de, dass wir mit den Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­ten einen lang­jäh­ri­gen und ver­läss­li­chen Part­ner gefun­den haben, der uns seit mehr als 20 Jah­ren beglei­tet. Beson­ders erfreu­lich ist die Zur­ver­fü­gung­stel­lung des pracht­vol­len Jubi­lä­ums­bau­mes, der mit sei­nem fest­li­chen Glanz in die­sem Jahr wie­der über 1 Mil­li­on Men­schen am Schön­brun­ner Weih­nachts­markt beglü­cken wird“, sagt Weih­nachts­markt-Ver­an­stal­te­rin Gabrie­la Schmid­le, Geschäfts­füh­re­rin von MTS Wien über die lang­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit mit den Öster­rei­chi­schen Bundesforsten.

Weih­nacht­li­cher Glanz am Ehrenhof

Beglei­tet von weih­nacht­li­chen Tönen und Gesän­gen strahlt der Christ­baum erst­mals am Sams­tag, dem 18. Novem­ber, um 17.00 Uhr in vol­lem Glan­ze. Rund um sei­nen fest­li­chen Anblick prä­sen­tie­ren über einen Zeit­raum von sechs Wochen rund 80 Aussteller*innen ihre qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Pro­duk­te, ange­fan­gen von tra­di­tio­nel­lem Kunst­hand­werk und ele­gan­tem Weih­nachts­schmuck bis hin zu nost­al­gi­schem Spiel­zeug und erle­se­nen Deli­ka­tes­sen, berich­ten die Bundesforte.