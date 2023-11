Weihnachtswichtel gesucht-Sinnvoll schenken und Herzenswünsche erfüllen

Ab sofort kön­nen unter „wichtelpost.sos-kinderdorf.at“ weih­nacht­li­che Wün­sche von Kin­dern und Jugend­li­chen in den öster­rei­chi­schen SOS-Kin­der­dör­fern erfüllt wer­den. Ob in der Kate­go­rien Spie­len & Krea­ti­ves oder Bücher, Prak­ti­sches & Hüb­sches, Klei­dung & Schu­he sowie Gut­schei­ne — in drei Schrit­ten wer­den Enga­gier­te zum Weih­nachts­wich­tel. Wunsch online aus­wäh­len, ein­kau­fen und ans SOS-Kin­der­dorf schi­cken. Fer­tig ist die Wich­tel­post, groß ist die Weihnachtsfreude.

Wenn Kin­der und Jugend­li­che ins SOS-Kin­der­dorf über­sie­deln, wiegt ihr see­li­scher Ruck­sack oft schwer. Es sind vie­le klei­ne Schrit­te und Maß­nah­men, die die­se Last min­dern. Damit zu Weih­nach­ten für alle jun­gen Men­schen das rich­ti­ge Packerl unter dem Baum liegt, benö­tigt das Christ­kind vom SOS-Kin­der­dorf vie­le hilfs­be­rei­te Weihnachtswichtel.

Wunsch­lis­te mit per­sön­li­chen Weihnachtswünschen

Auf der Online-Platt­form „wichtelpost.sos-kinderdorf.at“ fin­den Inter­es­sier­te die per­sön­li­chen Her­zens­wün­sche von Kin­dern, Jugend­li­chen und Grup­pen in den öster­rei­chi­schen SOS-Kinderdörfern.

Die­se wur­den sorg­fäl­tig von den Brie­fen ans Christ­kind über­tra­gen und in die Kate­go­rien Spie­len & Krea­ti­ves, Bücher, Prak­ti­sches & Hüb­sches, Klei­dung & Schu­he sowie Gut­schein unter­teilt. Eine exak­te Wunsch­be­schrei­bung sowie die unge­fäh­re Preis­an­ga­be geben eine gute Ori­en­tie­rung. Die Fil­te­rung nach Bun­des­län­dern ist eben­so möglich.

In 3 Schrit­ten zum Weih­nachts­wich­tel werden

Pri­va­te Per­so­nen und Fir­men – die Wich­tel­post eig­net sich auch für gemein­sa­me Aktio­nen mit Mitarbeiter*innen – wer­den in drei Schrit­ten zu Weihnachtswichteln:

Wunsch online auswählen Geschenk besor­gen Paket an SOS-Kin­der­dorf schicken.

Dem Christ­kind unter die Arme greifen

Rund 1.800 Kin­der und Jugend­li­che leben im SOS-Kin­der­dorf in Öster­reich. Aus unter­schied­li­chen Grün­den wur­den Gleich­ge­wicht und Gebor­gen­heit ihrer leib­li­chen Fami­li­en erschüt­tert. Mit viel­fäl­ti­gen beglei­ten­den Ange­bo­ten bemüht sich SOS-Kin­der­dorf um ein lie­be­vol­les Zuhau­se und eine geglück­te Kind­heit für die­se jun­gen Men­schen. Beson­ders das Weih­nachts­fest sol­len sie unbe­schwert und voll Freu­de erleben.

Weih­nachts­wich­tel grei­fen dem Christ­kind dabei tat­kräf­tig unter die Arme und leis­ten wert­vol­le Hilfe.