Wem‘s schlecht geht ist selber schuld – oder doch nicht?

Stel­len sie sich vor, Sie kom­men mit einem gebro­che­nen Bein ins Kran­ken­haus – dort bekom­men Sie ein hoch dosier­tes Schmerz­mit­tel und die Aus­sicht auf einen Arzt­ter­min in drei Mona­ten. Oder haben Sie die finan­zi­el­len Mit­tel, doch gleich einen Pri­vat­arzt zu Rate zu ziehen?

Unvor­stell­bar in Öster­reich? Bei psy­chi­schen Pro­ble­men lei­der der Nor­mal­fall. Kein Geld – län­ge­re War­te­zei­ten! Was hat gesell­schaft­li­che Ungleich­heit mit medi­zi­ni­scher Ver­sor­gung zu tun?

Hat unser Gesell­schafts­sys­tem Aus­wir­kun­gen auf das Risi­ko psy­chisch zu erkran­ken? Sind Frau­en davon mehr als Män­ner betrof­fen? Wer macht die unbe­zahl­te Arbeit im Familiensystem?

Laut Sta­tis­tik sind ein Drit­tel der Frau­en in Öster­reich von unter­schied­li­chen For­men von Gewalt betrof­fen. Sind die­se trau­ma­ti­schen Erfah­run­gen Aus­lö­ser für psy­chi­sche Erkrankungen?

Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut und die Uni­ver­si­tät Salz­burg — gen­dup stu­dies, laden zur Buch­prä­sen­ta­ti­on und Dis­kus­si­on rund um die­ses The­ma am 25.11. um 19.00 Uhr in die Ver­lags­buch­hand­lung Alte Kurdirektion.

Die Kul­tur­wis­sen­schaf­te­rin, Geschlech­ter­for­sche­rin, Pod­cas­te­rin und Autorin Bea­tri­ce Frasl beschäf­tigt sich in ihrem Buch „Patri­ar­cha­le Belas­tungs­stö­rung“ damit, wie sich gesell­schaft­li­che Ungleich­heit und psy­chi­sche Erkran­kun­gen bedin­gen. Finan­zi­ell schwä­cher gestell­te Men­schen tra­gen ein höhe­res Risi­ko unter der stän­di­gen Belas­tung psy­chisch zu erkran­ken, haben aber weni­ger finan­zi­el­le Mit­tel The­ra­pien und Medi­ka­men­te in Anspruch zu neh­men. Sie zeigt auf, wie stig­ma­ti­sie­rend psy­chi­sche Erkran­kun­gen in der Gesell­schaft sein kön­nen und zieht Par­al­le­len zur ähn­li­chen Stig­ma­ti­sie­rung durch Armut. Ver­an­kert sieht sie dies in der neo­li­be­ra­len Gesell­schafts­vor­stel­lung von „jede® ist ihres/seines Glü­ckes Schmid“ und wem es schlecht geht, der hat sich nicht genug bemüht – gesell­schaft­li­che Rah­men­be­din­gun­gen wer­den hier­bei meist ausgeblendet.

Ein wei­te­rer wesent­li­cher Punkt ihres Buches ist die Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Patri­ar­chat. Sie zeigt auf, dass Frau­en auf­grund ihrer gesell­schaft­li­chen Situa­ti­on nicht nur ein erhöh­tes Risi­ko als Män­ner für bestimm­te Krank­hei­ten haben, son­dern dass die Medi­zin und das gesam­te Gesund­heits­sys­tem seit Jahr­hun­der­ten an Män­nern ori­en­tiert ist. (vgl Roma­na West­hof, Sen­dung Buch­kri­tik https://www.deutschlandfunkkultur.de/beatrice-frasl-patriarchale-belastungsstoerung-geschlecht-klasse-und-psyche-100.html)

Die Buch­prä­sen­ta­ti­on und anschlie­ßen­de Dis­kus­si­on wer­den von einer klei­nen For­ma­ti­on der Genuss­gei­ge­rin­nen aus Bad Ischl begleitet.

Die Ver­an­stal­tung ist eine Koope­ra­ti­on der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut, der Uni­ver­si­tät Salz­burg – gen­dup stu­dies, des Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut und der Öffent­li­chen Biblio­thek Bad Ischl.