Zåmsitzen und Miteinander Red‘n

Unter die­sem Mot­to wur­den die Mit­glie­der des Turn­ver­ein Gmun­den 1861 über Sieb­zig+, zum zwei­mal jähr­lich statt­fin­den­den Nach­mit­tag eingeladen.

Ein beson­de­rer Höhe­punkt der Ver­an­stal­tung am ver­gan­ge­nen Mitt­woch war eine Lesung von Rena­te Pöll­mann aus St. Wolf­gang. In ihrer unnach­ahm­li­chen Art hat sie Gedich­te in besinn­li­cher und vor allem Hei­te­rer Art in der Mund­art vor­ge­tra­gen. Eine von ihr erfun­de­ne Figur, die Tan­te Fini, war einer der Höhe­punk­te der Lesung. Bar­ba­ra Frischmuth schreibt über Rena­te Pöll­mann: „Denn der Dia­lekt dankt es ihr, indem er sich, von ihr gespro­chen und auf­ge­schrie­ben, als über­ra­schend frisch und mit Witz ver­se­hen, als erstaun­lich aussagekräftig“.

Die Tur­ner­mu­si steu­er­te mit Volks­mu­sik zum Gelin­gen die­ser Ver­an­stal­tung bei und fes­tig­te die Gemein­schaft des Turnvereines.