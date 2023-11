Zeitreise von der Antike bis ins Mittelalter

Die Ver­mitt­ler des Ver­eins „Pfahl­bau am Atter­see“ besuch­ten bei ihrer jähr­li­chen Bil­dungs­rei­se Ende Okto­ber drei Frei­licht­mu­se­en in Nie­der­ös­ter­reich und im Bur­gen­land. Neben einem Besuch der bekann­ten Römer­stadt Car­nun­tum stan­den auch das Kel­ten­dorf Schwar­zen­bach und das Früh­mit­tel­al­ter­dorf Unter­rab­nitz im Bur­gen­land am Programm.

Beglei­tet wur­den die Pfahl­bau-Ver­mitt­ler bereits zum zwei­ten Mal vom Expe­ri­men­tal­ar­chäo­lo­gen Wolf­gang Lobis­ser, der die Errich­tung his­to­ri­scher Gebäu­de in den Frei­licht­mu­se­en Schwar­zen­bach und Unter­rab­nitz lei­te­te. „Die Rück­mel­dun­gen waren groß­ar­tig. Wolf­gang Lobis­ser trägt immer wie­der dazu bei, dass es eine inter­es­san­te Geschich­te wird“, zieht Alfons Egger, Obmann des Ver­ei­nes „Pfahl­bau am Atter­see“, Bilanz. „Es ist nicht nur eine Wis­sens­er­wei­te­rung für die Ver­mitt­ler, man lernt auch von den von den ande­ren, wie Ver­mit­teln geht.“

Leben wie im Mittelalter

Lobis­ser erklär­te bei sei­nen unter­halt­sa­men Füh­run­gen durch die Muse­en anschau­lich, wie sich die Lebens­stan­dards der loka­len Bevöl­ke­rung von der Kel­ten- über die Römer­zeit bis ins Früh­mit­tel­al­ter ver­än­dert hat­te. Im Früh­mit­tel­al­ter­dorf Unter­rab­nitz im Bur­gen­land zeig­ten sich beson­ders deut­lich die Gegen­sät­ze zur luxu­riö­sen Römer­stadt Car­nun­tum mit ihren Vil­len und Ther­men. Auf einer klei­nen Wald­lich­tung kann man hier in drei ver­schie­de­nen Häu­ser­ty­pen in die Welt nach dem Zusam­men­bruch des römi­schen Rei­ches ein­tau­chen. Die­ses Ange­bot nut­zen vor allem Schu­len und Ree­nact­ment-Grup­pen, die zum Teil meh­re­re Tage wie im Mit­tel­al­ter leben. Wie das Dorf mit­hil­fe von Lea­der-För­de­run­gen errich­tet wer­den konn­te, berich­te­te Alt-Bür­ger­meis­ter Wil­li Hei­ßen­ber­ger, der zugleich Obmann und Initia­tor des 2003 errich­te­ten Frei­licht­mu­se­ums ist.

Ein gan­zes Dorf im Keltenfieber

Das Leben vor der Erobe­rung durch die Römer wird in Schwar­zen­bach auf der ande­ren Sei­te der Nie­der­ös­ter­rei­chisch-Bur­gen­län­di­schen Gren­ze gezeigt. Am Burg­berg neben dem Orts­zen­trum erfor­schen Archäo­lo­gen seit rund 30 Jah­ren eine der größ­ten kel­ti­schen Sied­lun­gen des Ost­al­pen­rau­mes. In die­ser befes­tig­ten Stadt geht man davon aus, dass Eisen­erz ver­ar­bei­tet wur­de, was den Bewoh­nern zu ihrem Wohl­stand ver­half. Im heu­ti­gen Frei­licht­mu­se­um kön­nen die Besu­cher nicht nur nach­ge­bau­te Kel­ten­häu­ser ent­de­cken, son­dern auch bis zu 5.000 Jah­re alte Ori­gi­nal­fun­de betrach­ten. Zum Leben erweckt wird das Dorf immer wie­der von Grup­pen, die das Leben der Kel­ten nach­spie­len, sowie beim jähr­li­chen Kel­ten­fest. Die­ses ein­zig­ar­ti­ge Fes­ti­val lockt rund um die Som­mer­son­nen­wen­de bis zu 8.000 Besu­cher pro Tag in die 900-See­len-Gemein­de und wird von 750 ehren­amt­li­chen Hel­fern ermöglicht.

Ein­tau­chen in die Welt der Römer

Zum Abschluss der Bil­dungs­rei­se besuch­te die Grup­pe noch das römi­sche Stadt­vier­tel und das Muse­um Car­nun­ti­num in den nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Gemein­den Bad Deutsch-Alten­burg und Petro­nell-Car­nun­tum. Im ers­ten öster­rei­chi­schen Gra­bungs­mu­se­um, das vor mehr als hun­dert Jah­ren eröff­net wur­de, ent­deck­ten sie span­nen­de Fun­de aus der Anti­ke. Beson­de­res Inter­es­se weck­te unter ande­rem eine Kar­te des römi­schen Rei­ches, auf der die Orte Ter­go­lape im Bereich um Schwa­nen­stadt und Lacia­cis (Vöcklamarkt/Frankenmarkt) ein­ge­zeich­net sind.

Im römi­schen Stadt­vier­tel ver­setz­ten schließ­lich die auf­wän­dig nach­ge­bau­ten Vil­len und die Ther­me mit ihren Fuß­bo­den­hei­zun­gen die Pfahl­bau-Ver­mitt­ler ins Staunen.