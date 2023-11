Zweihnachtsmarkt im SEP — “Gib Weihnachtsschmuck eine 2. Chance”

Der Lions Club Traun­see Alle­gra lädt am 2. Dezem­ber von 10 bis 17 Uhr im SEP Gmun­den vor dem Inter­sport zum “Zweih­nachts­markt”. Gebrauch­tem Weih­nachts­schmuck soll so ein zwei­tes Leben geschenkt wer­den. Zudem unter­stützt man mit jedem Kauf Fami­li­en in der Region.

Unter dem Mot­to “Gib Weih­nachts­schmuck eine 2. Chan­ce”, rufen die Ver­eins­mit­glie­der auf, gebrauch­te Schät­ze zu spen­den, die even­tu­ell in einem Dach­bo­den, Kel­ler oder einer Schub­la­de ein ein­sa­mes Dasein fristen.

Vor dem Inter­sport im Salz­kam­mer­gut Ein­kaufs­park kön­nen Besu­cher am 2. Dezem­ber zudem den einen oder ande­ren Schatz ent­de­cken und mit nach Hau­se neh­men. Natür­lich kann man auch nur den Stand besu­chen — auf einen Punsch, ein net­tes Gespräch oder die selbst­ge­mach­ten Weih­nachts­le­cke­rei­en und Krän­ze erwerben.

Der Lions Club Traun­see Alle­gra bie­tet u.a. fol­gen­des an:

gebrauch­ten Weih­nachts­schmuck und Weihnachtsdeko

Türkränze

Bie­nen­wachs­ker­zen

Kek­se, Stol­len, Punsch Zapfen

Niko­laus­sa­ckerl uvm.

“Wir freu­en uns schon jetzt auf Ihre Schät­ze und Ihren Besuch! Der Erlös kommt zu 100% Fami­li­en in der Regi­on zugute!”

Alle Infos zum Zweih­nachts­markt unter traunsee-allegra.lions.at

Kon­takt: traunsee-allegra@lions.at oder T. +43 699 11 06 34 05