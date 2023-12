16. Benefizglühweinstand der FF Windern

Die Feu­er­wehr Win­dern ver­an­stal­tet heu­er zum 16. Mal einen Bene­fiz Glühweinstand.

Am Frei­tag, 22. Dezem­ber gibt es ab 17 Uhr, vor dem Feu­er­wehr­haus in Win­dern, Glüh­wein, Punsch, beleg­te Bro­te und Würstl. Eine Abord­nung der Musik­ka­pel­le Des­sel­brunn sorgt für besinn­li­che Weih­nachts­stim­mung! Der Rein­erlös wird zur Unter­stüt­zung an Jonah aus Traun­wang gespen­det. Der 4‑jährige lei­det unter Leuk­ämie und war­tet auf sei­ne Stamm­zel­len­trans­plan­ta­ti­on, die vor­aus­sicht­lich im Jän­ner statt­fin­det. Des­halb möch­ten wir die Fami­lie von Jonah Nöh­may­er bei den The­ra­pie- und Kran­ken­haus­kos­ten unterstützen.

Die FF Win­dern freut sich auf zahl­rei­chen Besuch!