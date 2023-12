KommR Maxi­mi­li­an Etzen­ber­ger hat vor 30 Jah­ren die Fir­ma gegrün­det und aufgebaut.

Mitt­ler­wei­le beschäf­ti­gen sie über 200 Mit­ar­bei­te­rIn­nen an vier Stand­or­ten in Öster­reich. In der Zwi­schen­zeit arbei­tet bereits die nächs­te Genera­ti­on (Ste­fa­nie und David Etzen­ber­ger) tat­kräf­tig mit und sichert so den Fort­be­stand des Fami­li­en­un­ter­neh­mens Etzenberger.

Zum Jubi­lä­um gra­tu­lier­ten Lan­des­in­nungs­meis­ter Ing. Nor­bert Hartl und Sebas­ti­an Nuss­bau­mer (WKO Gmun­den Bezirks­stel­len­aus­schuss und JW Bezirks­vor­sit­zen­der) recht herzlich.