43 Medaillen zum zweiten Advent erschwommen

Mit unglaub­li­chen 43 Medail­len im Gepäck trat das SVV-Team die Heim­rei­se vom 7. Int. Weih­nachts­schwim­men in Brau­nau am 09./10.12. an. Geschwom­men wur­den je nach Alters­klas­se 50 m bzw. 100 m in allen Lagen, sowie 100 m bzw. 200 m Lagen und diver­se Staf­fel­be­wer­be. Das Star­ter­feld, bestehend aus 300 Teil­neh­mern von 16 Ver­ei­nen aus Öster­reich, Deutsch­land und der Slo­wa­kei, bot star­ke Kon­kur­renz in allen Alters­klas­sen. Mit 10x Gold, 15x Sil­ber und 18x Bron­ze plat­zier­ten sich die SVV-Talen­te auf dem her­vor­ra­gen­den 4. Rang im Medaillenspiegel!

Nicht zu brem­sen war ein­mal mehr der 9‑jährige Jakob Edt­ho­fer, der sou­ve­rän übe alle vier 50 m Stre­cken, als auch über 100 m Lagen die Gold­me­dail­le hol­te. Somit war ihm auch der Sieg in der Mehr­la­gen­wer­tung sicher! Marie Sophie Mar­schall erkämpf­te in der Klas­se 2007/08 den ers­ten Rang über 100 m Rücken, sowie zusätz­lich je zwei Sil­ber­ne und Bron­ze­ne. Auf­grund die­ser kon­stan­ten Leis­tung über alle Bewer­be, durf­te auch sie sich über den Sie­ger­po­kal der Mehr­la­gen­wer­tung freu­en. Zwei Gold­me­dail­len schnapp­te sich Mag­da­le­na Burg­stal­ler im Jahr­gang 2013, wäh­ren der gleich­alt­ri­ge Mihail Cris­tea Platz 1 über 50 m Schmet­ter­ling, sowie zusätz­lich drei Bron­ze­me­dail­len an Land zog. Einen wei­te­ren SVV-Sieg errang der 12-jäh­ri­ge Dani­el Leit­ner über 50 m Frei­stil, und zusätz­lich ergänz­ten drei Sil­ber­me­dail­len sei­ne Bilanz.

Mit schnel­len Zei­ten und drei Sil­ber­nen über­zeug­te der 14 Jah­re alte Silas Schnei­der in der Klas­se 2009/10. Die, um ein Jahr jün­ge­re Azra Dau­to­vic, schwamm in der glei­chen Klas­se bei den Damen zu je 2 zwei­ten und drit­ten Rän­gen. Der 13 Jah­re alte Her­bert Motz (Jg. 2009/10), als auch der 12 Jah­re alte Arthur May­er, konn­ten sich über die jewei­li­ge Brust­stre­cke die Sil­ber­me­dail­le sichern, und erkämpf­ten jeweils noch zusätz­lich zwei Bron­ze­ne. Ali­na Cris­tea war über die 50 m Schmet­ter­ling pfeil­schnell unter­wegs und wur­de mit Rang 2 im Jg. 2011 belohnt. Die 10-jäh­ri­ge Han­nah Motz, als auch die 13-jäh­ri­ge Maria Maak und die 17-jäh­ri­ge Alex­an­dra May­er, schaff­ten je zwei­mal mit Bron­ze den Sprung auf das Podest.

Span­nen­de Duel­le lie­fer­te sich die Damen­staf­fel über 4 x 50 m Lagen mit Marie Sophie Mar­schall, Maria Maak, Azra Dau­to­vic und Alex­an­dra May­er mit dem Team vom SC Raiff­ei­sen Mürz­zu­schlag. In einem Herz­schlag­fi­na­le muss­ten sich die Damen knapp geschla­gen geben und hol­ten Sil­ber. Ein ähn­lich span­nen­des Ren­nen lie­fer­te sich die gemisch­te 4 x 50 m Frei­stil-Staf­fel in der All­ge­mei­nen Klas­se (Silas Schnei­der, Maria Maak, Marie Sophie Mar­schall und Her­bert Motz) gegen den SC Raiff­ei­sen Mürz­zu­schlag, dies­mal aller­dings um Rang 2. Auch hier hat­te das Kon­kur­renz­team knapp die Nase vor­ne, und es gab Bron­ze für die SVV-Mannschaft.

Kom­plet­tiert wur­de die SVV-Medail­len­bi­lanz von einer Sil­ber­me­dail­le des Kin­der-Teams über 4 x 50 m Frei­stil, bestehend aus Dani­el Leit­ner, Arthur May­er, Ali­na Cris­tea und Han­nah Motz.