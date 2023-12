Advent ohne Christkindlmarkt Viechtwang — geht gar nicht

Und so war es auch am Sams­tag 16.12.2023 wo ab 14:00 Uhr der Christ­kindlt­markt in Viechtwang/Scharnstein sei­ne Pfor­ten öffnete.

Das Ambi­en­te rund um die Pfarr­kir­che Viecht­wang, die Aus­stel­ler im Pfarr Stöckl und in der Volks­schu­le mit einer bun­ten Palet­te an Aus­stel­ler und Kunst­hand­werk bie­ten einen Rah­men, der weit­um zu suchen ist. Und dass dies schon weit über die Gren­zen des Alm­ta­les hin­aus bekannt ist, zeig­te der Zustrom aus allen Him­mels­rich­tun­gen. Der Duft von ver­schie­de­nen Köst­lich­kei­ten ver­brei­te­te sich am gan­zen Platz, die tol­le Stim­mung der Besu­cher steck­te auch im Nu alle Anwe­sen­den an, auch die Blä­ser­grup­pe, die auf ver­schie­de­nen Plät­zen des Advent­mark­tes Wei­sen­lie­der auf­spiel­te, trug wesent­lich bei.

Im Cafe der Markt­mu­sik in der Volks­schu­le spiel­te das Jugend­or­ches­ter auf und man konn­te sich bei Tisch von den „Stra­pa­zen“ des Markt­be­su­ches erho­len und stärken.

Auch LA und Bür­ger­meis­ter von Scharn­stein Rudi Raf­fels­ber­ger zück­te sei­ne Geld­bör­se und kauf­te flei­ßig ein. Gegen spä­te­ren Nach­mit­tag füll­te sich der Platz um die Kir­che mit hun­der­ten Besu­chern, die gut gelaunt das eine oder ande­re Gläs­chen mit Genuss zu sich nahmen.

Und dies war aber erst der Tag 1. Mor­gen am drit­ten Advent­sonn­tag geht es ab 9:30 Uhr bis Abends 17:30 Uhr wei­ter und dies bei strah­len­dem Wet­ter, so ist es zumin­dest angesagt.