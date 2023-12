Adventmarkt der Ischler Handwerker mit Live-Handwerk

Der Christ­kindl­markt der Isch­ler Hand­wer­ker ist ein tra­di­tio­nel­ler Weih­nachts­markt, der in der his­to­ri­schen Trink­hal­le in Bad Ischl statt­fin­det – heu­er fast dop­pelt so groß!

Bekannt ist der Markt für sei­ne hand­ge­fer­tig­ten Pro­duk­te und kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten. Beginn des Mark­tes ist eine Woche vor der Advent­zeit und endet mit dem letz­ten Adv­ent­wo­chen­en­de am 23.12.2023. Die Öff­nungs­zei­ten sind jeweils Mitt­woch bis Sonn­tag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Der Markt bie­tet eine Kom­bi­na­ti­on aus Hüt­ten­zau­ber und Hand­werks­kunst. Es gibt kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten aus dem Salz­kam­mer­gut und zugleich hat man die Mög­lich­keit, Aus­schau nach mög­li­chen Weih­nachts­ge­schen­ken zu hal­ten, denn es wer­den Pro­duk­te des Hand­werks angeboten.

Zusätz­lich inter­es­sant ist die Tat­sa­che, der Umstand, den Hand­wer­kern bei der Arbeit über die Schul­tern schau­en kann. Man kann mit den Hand­wer­kern spre­chen und viel­leicht auch die eine oder ande­re Idee für das Bas­teln entwickeln.

Aber auch wenn man selbst nicht tätig wer­den will, kann man Wis­sens­wer­tes mit­neh­men und hat damit über den Markt mit den Geschenk­ideen und weih­nacht­li­chen Klän­gen hin­aus einen hohen Mehrwert.