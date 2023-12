Aggressiver Mann festgenommen

Frei­tag­abend stand die Poli­zei in Gmun­den wegen eines aggres­si­ven Man­nes im Ein­satz, nach­dem sei­ne Mut­ter den Not­ruf gewählt hatte.

Ein 24-Jäh­ri­ger aus Wels soll sich am 15. Dezem­ber 2023 kurz vor 18 Uhr der­ar­tig aggres­siv gegen­über sei­ner Mut­ter ver­hal­ten haben, sodass die­se den Not­ruf wähl­te. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei Gmun­den setz­te er, laut Poli­zei, nach wie vor in aggres­si­ver Wei­se sein Ver­hal­ten fort, täusch­te sodann einen gesund­heit­li­chen Not­fall vor und soll letzt­end­lich einem Poli­zis­ten mit der Faust ins Gesicht geschla­gen haben.

Der Mann wur­de fest­ge­nom­men und in die Ver­wah­rungs­zel­le der Poli­zei­in­spek­ti­on ein­ge­lie­fert. Dabei soll er her­um gespuckt und mit dem Fuß gegen das Knie eines wei­te­ren Poli­zis­ten getre­ten haben. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Wels ord­ne­te die­se die Ein­lie­fe­rung in die Jus­tiz­an­stalt Wels an.